Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Injective et XRP – European Wrap 1 mars | Cryptomonnaie

Les prix de plusieurs jetons de jeu ont fortement augmenté vendredi, une hausse qui peut être largement attribuée à la croissance récente globale des marchés des cryptomonnaies, mais plus particulièrement à la récente hausse des prix du Bitcoin (BTC) qui a atteint un sommet local de 64 000 $.

Les prises de bénéfices des détenteurs de BTC ont culminé mercredi, ce qui laisse penser que ces investisseurs ont probablement réalisé des gains et réorienté ces bénéfices vers d’autres secteurs du marché tels que les jetons de jeu. Les jetons de jeu tels que GALA (GALA), The Sandbox (SAND), Enjin Coin (ENJ), Beam (BEAM) et ApeCoin (APE) ont noté une augmentation de prix comprise entre 2 % et 9 % vendredi.

Le prix de l’injection (INJ) s’enroule dans une fourchette étroite depuis plus de deux mois. Mais les développements récents suggèrent que l’INJ se prépare à un rallye massif et volatil au cours des deux prochaines semaines.

Le prix injectif a établi la fourchette de 31,09 $ à 43,40 $ au début de 2024 et s’y négocie depuis plus de deux mois. Dans cette fourchette étroite, INJ a produit des sommets plus bas, qui peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance, révélant un niveau de résistance en baisse. Cet obstacle a été franchi le 27 février alors que l’INJ a augmenté de 13 % pour tester à nouveau le sommet de la fourchette à 43,40 $. Cette évolution positive est susceptible de conduire à une cassure dans un avenir proche, ce qui pourrait générer des gains importants pour les investisseurs.

Le prix du XRP s’est rapproché de son sommet de 2024, dépassant le niveau de 0,62 $ jeudi. L’altcoin a cependant été touché par une correction, qui l’a ramené à 0,59 $ tôt vendredi. Ripple, une société de transfert de paiements transfrontaliers, est actuellement impliquée dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et dans un recours collectif intenté par les détenteurs de XRP.

Le prix du XRP est sur le point de dépasser son sommet annuel de 0,64 $, si la dynamique positive se maintient. L’altcoin a atteint un sommet local de 0,62 $ jeudi, avant de se corriger à 0,59 $ vendredi.

