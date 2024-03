Les actions minières Bitcoin chutent de plus de 27% malgré le rallye Bitcoin | Cryptomonnaie

Les actions minières Bitcoin ont chuté jusqu’à 27% au cours des trois derniers jours de bourse malgré un récent rallye Bitcoin (BTC) qui a vu l’actif près de 64 000 $.

Un analyste suggère que cela pourrait être dû à une lassitude déplacée face à la réduction de moitié à venir, tout en laissant entendre que cela pourrait être une autre « excellente opportunité » d’acquérir des actions minières bon marché.

Depuis le 27 février, les deux plus grands mineurs de Bitcoin, Marathon Digital Holdings (MARA) et Riot Platforms (RIOT), ont chuté respectivement de 18,5 % et 21,9 %, selon Google Finance.

CleanSpark (CLSK) a été parmi les plus durement touchés, en baisse de 27,5 %, tandis que TeraWulf (WULF) a également chuté de 25,4 %.

D’un autre côté, Bitcoin est passé d’environ 51 000 $ à un sommet annuel de 63 700 $ avant de finalement se calmer légèrement pour atteindre le prix actuel de 61 350 $.

Peter Schiff, partisan de l’or et crypto-sceptique, a été parmi ceux qui ont remarqué la tendance sur X, se demandant si la baisse des stocks miniers de Bitcoin était un « signe de problèmes à venir » pour Bitcoin.

Un commerçant de crypto nommé « Chris » a déclaré sur X qu’il avait investi dans CleanSpark, mais a rapidement changé son « ton » sur les mineurs alors que Bitcoin atteignait 65 000 $.

« Les choses ont commencé à paraître mousseuses, alors j’ai renoncé », a déclaré Chris dans un autre article.

Article X du courtier et commentateur financier américain Peter Schiff. Source : X

S’adressant à Cointelegraph, l’analyste en chef de Blockware Solutions, Mitchell Askew, a déclaré que l’explication « la plus logique » de la divergence est que les investisseurs sont fatigués de déployer des capitaux dans les mineurs de Bitcoin à l’approche de l’événement de réduction de moitié.

L’événement de réduction de moitié verra les récompenses des mineurs Bitcoin passer de 6,25 BTC, d’une valeur de 586 800 $, à 3,125 BTC, d’une valeur de 293 400 $ aux prix actuels.

Askew a noté qu’il y avait eu deux divergences majeures au cours des 12 derniers mois, au cours desquelles les actions minières Bitcoin et Bitcoin ont chuté.

« Les deux fois se sont avérées être une excellente opportunité d’acquérir des actions minières à prix réduit », a déclaré Askew, reflétant ces mouvements de prix.

Ce sont des retraits sains [and are] à prévoir compte tenu de la volatilité de ces actifs.

Les 3 à 4 mois qui suivront la réduction de moitié du Bitcoin – prévue pour le 20 avril – pourraient être une période cruciale pour les mineurs cotés en bourse aux États-Unis, selon l’un des fondateurs de Hashlabs Mining et stratège en chef du secteur minier, Jaran Mellerud, qui estime que certains les mineurs à coûts élevés peuvent déménager à l’étranger pour rester rentables.

Askew est catégorique: ce ne sera pas le cas, disant à Cointelegraph qu’il est « insensé » de penser que la réduction de moitié les exposerait au risque de devenir non rentable.

« [They] ont des coûts énergétiques parmi les plus bas possibles et ont acquis le matériel de dernière génération en vue de la diminution de la subvention globale », a expliqué Askew.

