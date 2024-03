Le gouvernement américain a transféré 922 millions de dollars de Bitcoin saisis après que le prix du BTC ait dépassé 60 000 dollars | Cryptomonnaie

Le gouvernement des États-Unis a transféré 922 millions de dollars de Bitcoin depuis deux portefeuilles de crypto-monnaie contenant des fonds saisis auprès de Bitfinex en 2016.

Les transferts du gouvernement américain ont eu lieu le jour même où le Bitcoin (BTC 63 008 $) a dépassé les 60 000 $ pour la première fois en plus de deux ans, le 28 février. Le Bitcoin a augmenté de 5,52 % au cours des 24 heures précédant 21 h 45 UTC pour s’échanger à 62 507 $. La première crypto-monnaie au monde a augmenté de plus de 20 % la semaine dernière.

Le premier transfert test, d’une valeur de seulement 1 Bitcoin (60 200 $ lors du transfert), a eu lieu à 15 h 39 le 28 février. Peu de temps après, le portefeuille labellisé par le gouvernement américain a envoyé une deuxième transaction d’une valeur de 2 817 Bitcoins (172,74 millions de dollars), une troisième. transaction d’une valeur de 0,01 Bitcoin (613,35 $) et une quatrième transaction d’une valeur de 12 267 Bitcoin (748,46 millions de dollars), selon les données d’Arkham Intelligence.

Transferts de portefeuille Bitcoin du gouvernement américain. Source : Arkham Intelligence

Le gouvernement a saisi les fonds en 2016 après le piratage de Bitfinex pour environ 119 754 BTC, soit une valeur de plus de 7,4 milliards de dollars au prix actuel.

Les transferts ont eu lieu un jour après qu’Ilya Lichtenstein, un pirate informatique qui a volé et blanchi plus de 4,5 milliards de dollars de Bitcoin sur la bourse Bitfinex, a comparu devant un tribunal de Washington pour expliquer comment il avait réussi l’un des plus grands braquages ​​​​de Bitcoin au monde.

Lichtenstein aurait déclaré à un jury le 27 février qu’il avait accès aux systèmes de Bitfinex pendant plusieurs mois tout en piratant des comptes individuels sur d’autres bourses comme Coinbase et Kraken, selon un rapport de Bloomberg.

Lichtenstein et son épouse rappeuse, Heather Morgan (également connue sous le nom de Razzlekhan), ont été arrêtés en février 2022. À l’époque, le gouvernement américain avait affirmé avoir conspiré pour blanchir 4,5 milliards de dollars de Bitcoin piraté, dont le gouvernement a saisi 3,6 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande opération financière. saisie dans l’histoire. Le gouvernement a saisi 475 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin le 3 août 2022.

Lichtenstein et son épouse ont plaidé coupables de complot de blanchiment d’argent en relation avec le piratage de Bitfinex en août 2023. Amazon aurait commencé à réaliser un film sur les blanchisseurs d’argent de Bitfinex. Le scénario serait inspiré d’un article de 2022 sur le couple dans le New York Times, les qualifiant de « Bonnie et Clyde de Bitcoin ».

