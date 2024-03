Le volume des échanges de crypto-monnaies a plus que doublé cette semaine : PEPE, DOGE, APT, ORDI sont les principaux gagnants | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a grimpé jusqu’à un sommet de 64 000 $ mercredi, catalysant les gains des altcoins et poussant la capitalisation boursière globale à la hausse.

PEPE, Dogecoin, Aptos et Ordinals ont observé des hausses de prix à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Le marché global de la cryptomonnaie a ajouté 114 % en volume d’échanges et 12 % en capitalisation boursière au cours de la semaine dernière.

Le prix du Bitcoin a atteint son nouveau sommet annuel, à 64 000 $ sur Binance, ce qui a poussé la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie à la hausse. Les données en chaîne du tracker de renseignement cryptomonnaie Santiment montrent que le marché de la cryptomonnaie a ajouté 12 % de sa capitalisation au cours de la semaine dernière.

Plusieurs altcoins ont observé des gains à deux chiffres alors que la hausse des prix du BTC a entraîné une probable rotation du capital vers des actifs alternatifs. Les plus grands gagnants selon les données de Santiment étaient PEPE, Dogecoin (DOGE), Aptos (APT), Ordinals (ORDI) et Arweave (AR).

Principaux gagnants de la hausse des prix de la cryptomonnaie cette semaine

Les données Santiment identifient DOGE, AR, APT, PEPE et ORDI comme les principaux gagnants, les détenteurs de ces actifs ont probablement réalisé des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière. Alors que le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 10 %, ces actifs ont augmenté respectivement de 19 %, 52 %, 22 %, 19 % et 16 %.

Les rallyes de ces altcoins sont probablement soutenus par l’effet d’entraînement des gains de Bitcoin se transformant en actifs de plus petite capitalisation boursière et par le sentiment général des acteurs du marché, qui s’est probablement amélioré avec le rallye de Bitcoin jusqu’à un sommet de 64 000 $.

Le volume global des transactions en crypto-monnaies a grimpé de 114 % cette semaine, comme le note Santiment. Cela soutient les récents gains des altcoins et du Bitcoin.

Capitalisation boursière de la crypto et principaux gagnants en altcoins. Source : Santiment

Les trackers de renseignement en chaîne révèlent que d’autres altcoins de l’écosystème, des pièces mèmes comme Shiba Inu, pourraient bénéficier aux activités récentes des traders frontaux. La hausse des prix du PEPE a conduit une baleine à réaliser des gains et à changer de position en SHIB. Les données de Lookonchain révèlent que la baleine a retiré 75,9 milliards de SHIB d’une valeur de 893 000 $ à Binance.

Avec leurs récents gains, les traders doivent garder un œil sur les hausses de prix ou la rotation des capitaux de Solana (SOL), Fetch (FET), Bonk Inu (BONK), entre autres jetons. Les activités du portefeuille de baleines pourraient indiquer où se dirigera ensuite le capital et quel altcoin pourrait apparaître dans la course haussière en cours.

