Le prix du XRP grimpe à 0,58 $, un expert découvre des documents judiciaires affirmant que Ripple a utilisé des robots pour faire monter le prix | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a poursuivi son rallye vers l’objectif de 0,64 $ jeudi. L’altcoin a grimpé à 0,58 $, se maintenant au-dessus du support clé à 0,55 $, maintenant sa tendance haussière. Les experts en cryptomonnaie ont découvert des documents judiciaires affirmant que Ripple a utilisé des robots, le teneur de marché GSR Markets a fait comme indiqué et a probablement stabilisé ou poussé le prix du XRP à la hausse en 2015 et 2016.

Le procès SEC contre Ripple verra probablement son issue encore retardée, car les deux parties sont d’accord avec une prolongation de délai demandée par le régulateur.

Pour tous ceux qui veulent savoir comment les bots xrp 2t 6t ont été utilisés et comment GSR a été employé pour vendre et acheter et les effets sur le prix, j’ai enfin trouvé le document qui explique tout. Y compris les robots Brad et Chrises.

Toutes mes excuses pour le retard. https://t.co/DIEsbtn6Jq pic.twitter.com/kj4WRvbnX8

– ĐΛRKHØRSΞ™ (@DarkhorseDNME4) 28 février 2024