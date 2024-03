L’approbation par la SEC des ETF spot BTC était l’introduction en bourse de Bitcoin, selon un expert | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a atteint 64 000 $ mercredi au milieu d’une frénésie d’achat et d’un approvisionnement OTC épuisé.

Le spécialiste des ETF attribue cette envolée aux ETF, qui ont amené le BTC à Wall Street.

L’engouement pour les ETF a vu les volumes de transactions dépasser leurs précédents sommets.

Le prix du Bitcoin (BTC) a explosé mercredi pour atteindre un sommet intrajournalier de 64 000 $ avant une rétractation rapide. Des rapports ont circulé selon lesquels les approvisionnements en BTC de gré à gré (OTC) étaient épuisés, ce qui pourrait obliger les institutions à passer aux bourses publiques comme source alternative de Bitcoin.

Lisez aussi: La hausse des prix du Bitcoin n’est probablement pas terminée alors que les institutions épuisent l’offre de BTC OTC

L’approbation de l’ETF a amené Bitcoin à Wall Street

Eric Balchunas, spécialiste des fonds négociés en bourse (ETF) chez Bloomberg Intelligence, affirme que l’approbation des ETF le 10 janvier a fait office d’offre publique initiale (IPO) pour Bitcoin.

« Les ETF Bitcoin ont été le moment d’introduction en bourse de Bitcoin, désormais disponibles pour tout investisseur en un seul clic. » c’est ce que j’ai essayé de dire aux Underwhelmers. On ne peut pas exagérer à quel point les ETF sont faciles, bon marché et standardisés, dans ce cas, le fait qu’ils « réglementent » est la cerise sur le gâteau. https://t.co/V5LlYgZG80 – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 28 février 2024

Pour le profane, une introduction en bourse se produit lorsque les actions d’une entreprise privée sont mises à la disposition du public pour la première fois, permettant ainsi à une entreprise de lever des capitaux propres auprès d’investisseurs publics.

Le rapport de Balchunas intervient après que les produits ETF ont battu leur propre record, dépassant leur précédent pic quotidien de volume de transactions pour atteindre 2,6 milliards de dollars mercredi. Notamment, ce record n’a eu lieu qu’à mi-journée de bourse.

Quatre ETF BTC méritent d’être inclus dans la liste des 20 meilleurs ETF, et l’IBIT de BlackRock occupe la quatrième place au classement général. Avec une participation aussi explosive avant la fin des activités, Balchunas a émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir « plus [trading volume] aujourd’hui qu’au cours de ses deux premières semaines combinées.

JEEZ : À peine à mi-chemin de la journée de négociation, les ETF New Nine Bitcoin ont déjà battu leur record de volume quotidien de tous les temps avec 2,6 milliards de dollars. Nous avons 4 ETF BTC dans le Top 20. $IBIT est n°4 au classement général, il va s’échanger plus aujourd’hui qu’au cours de ses deux premières semaines combinées. C’est officiellement un engouement. pic.twitter.com/Wqez1rKrCg – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 28 février 2024

Avec l’approbation historique des ETF BTC le 10 janvier, BTC est arrivé à Wall Street. Il était pour la première fois facilement accessible aux institutions de gré à gré (OTC). Les afflux de capitaux de ces acteurs ont propulsé le prix du Bitcoin à 64 000 $ mercredi. Un trader et analyste sur X, @DaanCrypto, a écrit : « Cela doit être l’une des courses les plus folles que j’ai vues sur Bitcoin au cours de ma dernière [seven] ans dans Crypto.

Ça doit être l’une des courses les plus folles que j’ai vues #Bitcoin tout au long de mes 7 dernières années dans Crypto. – Commerces de crypto Daan (@DaanCrypto) 28 février 2024

Pour mettre les choses en perspective, le prix du Bitcoin a réussi à franchir quatre seuils en une seule journée, passant de 60 000 $ à 64 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin s’échange à 60 650 $ après avoir exécuté les ordres longs lorsqu’il a plongé dans la zone d’approvisionnement entre 62 905 $ et 68 212 $. Le niveau à battre est la ligne médiane de ce bloc d’ordres à 65 654$, au-delà de laquelle la poursuite de la tendance intermédiaire se confirmerait.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Selon Balchunas, les débordements du marché spot des ETF BTC se répercutent désormais sur les ETF à terme BTC et les marchés boursiers.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :