La baisse du spread Bitcoin-Ether est une musique aux oreilles des traders d’altcoin | Cryptomonnaie

L’écart entre les taux de financement perpétuels sur les marchés du bitcoin et de l’éther s’est récemment effondré, indiquant une légère hausse de l’appétit pour le risque des investisseurs.

Cette évolution suggère une surperformance continue des crypto-monnaies alternatives à venir.

Les haussiers de la crypto qui remettent en question la durabilité des récents gains importants des crypto-monnaies alternatives (altcoins), y compris les pièces meme, pourraient considérer la dernière tendance en matière d’écart entre les taux de financement perpétuel du bitcoin et de l’éther.

Les données suivies par Glassnode montrent que l’écart s’est récemment effondré à un niveau annualisé de – 9 %, signe que les investisseurs sont prêts à payer plus pour prendre des paris longs ou haussiers avec effet de levier sur le marché à terme perpétuel de l’éther par rapport au bitcoin (BTC). En d’autres termes, l’appétit pour le risque augmente – les investisseurs sont prêts à investir de l’argent dans des altcoins plus petits et risqués, dans l’espoir de générer un profit important.

« L’écart entre les taux de financement BTC et ETH s’élargit. Avant octobre 2023, un régime relativement neutre peut être observé, où l’écart oscillait entre un état positif et un état négatif », a déclaré Glassnode dans le bulletin hebdomadaire.

« Cependant, depuis le rallye d’octobre, les taux de financement de l’ETH ont été constamment plus élevés que ceux du BTC, ce qui implique un appétit accru des traders pour spéculer davantage sur la courbe des risques », a ajouté Glassnode.

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande et la plus liquide, avec une adoption croissante par le grand public. Ether, quant à lui, est considéré comme un bêta relativement élevé et un leader de l’altcoin. Ainsi, l’écart de prix ou de taux de financement sur les marchés du bitcoin et de l’éther reflète le sentiment de risque plus large, comme le fait la paire AUD/JPY sur les marchés traditionnels.

Les perpétuels ou les contrats à terme sans expiration incluent un mécanisme de taux de financement afin que les prix des perpétuels suivent de près les prix au comptant. Un taux de financement positif indique que l’effet de levier est biaisé du côté haussier et que les détenteurs de positions longues sont prêts à payer des positions courtes pour maintenir leurs paris ouverts. Un taux négatif suggère le contraire.

Écart du taux de financement Bitcoin-Ether. (Nœud de verre) (Nœud de verre)

L’écart de taux de financement Bitcoin-Ether oscillait entre -3 % (limite inférieure) et +3 % (limite supérieure) au cours des neuf premiers mois de 2023. Depuis octobre, l’écart a connu plusieurs brèves baisses en dessous de -3 %, signalant un biais. pour l’éther et le marché plus large de l’altcoin.

La dernière baisse survient alors que l’éther et d’autres altcoins entraînent une hausse de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie. La part du Bitcoin sur le marché total, souvent appelée taux de domination, est restée entre 51 % et 54 % depuis début janvier, selon la plateforme de cartographie TradingView. La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie est passée d’environ 1 700 milliards de dollars à 2 200 milliards de dollars au cours de cette période.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :