Les actifs sous gestion des ETF BTC pourraient dépasser l’or, selon un expert, au milieu de l’enthousiasme pour les nouveaux fonds d’investissement | Cryptomonnaie

La douleur de l’or « est comme la cerise sur le gâteau pour les fans de Bitcoin », dit Balchunas, dans l’euphorie qui a suivi le lancement de l’ETF BTC.

Le prix du Bitcoin a dépassé 53 000 $, un niveau testé pour la dernière fois le 3 décembre 2021.

Près de 100 millions de dollars de positions courtes ont été liquidés au cours du processus, ainsi que près de 12 millions de dollars de positions longues.

Dans une décision historique du 10 janvier, la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant en une seule fois. Près de sept semaines plus tard, le thème continue de diriger le marché des crypto-monnaies, donnant aux investisseurs le train sur lequel monter alors que les marchés se préparent à la réduction de moitié du BTC en 52 jours.

Lisez aussi : Le prochain mouvement du prix du Bitcoin devrait se manifester une fois que MicroStrategy aura porté son portefeuille BTC à 193 000 jetons

L’actif sous gestion des ETF Bitcoin dépassera l’or

Eric Balchunas, spécialiste des ETF chez Bloomberg Intelligence, affirme qu’il existe de bonnes chances que les actifs sous gestion (AUM) des ETF Bitcoin dépassent ceux des ETF Gold en moins de deux ans.

Gold’s Pain est le gain des ETF Bitcoin dans la réserve de valeur Smackdown… une nouvelle de ma part sur la façon dont l’or étant dans le caniveau est comme la cerise sur le gâteau pour les fans de Bitcoin qui viennent d’assister au plus grand lancement d’ETF jamais réalisé. Il y a de bonnes chances que les ETF bitcoin dépassent les ETF or en aum en moins de 2 ans avec… pic.twitter.com/rXJra1dyhF – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 26 février 2024

Cette supposition s’inspire de l’accalmie actuelle sur le marché des ETF sur l’or. Selon Balchunas, la baisse des prix et de l’intérêt pour les ETF sur l’or est survenue alors que les marchés se tournent vers les ETF BTC. Selon lui, nous avons désormais une bataille pour les actifs entre les deux produits d’investissement.

Cela devient encore plus agréable puisque les ETF BTC ont réussi à amasser plus de 8 milliards de dollars, selon Balchunas, ajoutant que «[BTC ETFs now command] 40 % de plus en actifs et pourrait dépasser l’or en moins de 24 mois.

Évaluant la façon dont les ETF Bitcoin continuent de générer des liquidités alors que les investisseurs renoncent à l’or, Balchunas détaille que, alors que les ETF BTC ont absorbé environ 5 milliards de dollars de nouveaux actifs nets depuis qu’ils ont commencé à être négociés le 11 janvier, les ETF sur l’or n’ont géré que 3,6 milliards de dollars de sorties avec une partie de cela va aux ETF BTC.

Balchunas considère la classe Bitcoin ETF comme « le lancement le plus réussi de l’histoire à bien des égards », reconnaissant qu’elle a ajouté une concurrence pour l’or. Une réponse de l’utilisateur X @wschweitzer corrobore cette conclusion.

Je suis vieux et avant Bitcoin, j’achetais de l’or et de l’argent que je possède toujours. Quand j’ai découvert $BTC J’ai arrêté d’acheter de l’or et de l’argent. Je pense que les deux peuvent exister dans un portfolio. – Walter Schweitzer (@wschweitzer) 26 février 2024

Près de 100 millions de dollars de positions courtes liquidées alors que le prix du Bitcoin dépasse 53 000 dollars

Le prix du Bitcoin a franchi le cap des 54 000 $, un niveau testé pour la dernière fois le 3 décembre 2021. Ce sommet pluriannuel a pris de nombreux traders au dépourvu alors que les analystes anticipent une correction avant la prochaine hausse.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Les données montrent qu’il existe de nombreux stop loss autour de 52 000 $, ce qui est susceptible de déclencher une incursion vers le nord du prix du Bitcoin à mesure que les shorts clôturent leurs positions.

#BTC Mise à jour sur la liquidation Les 52 km sont pleins d’arrêts, qui peuvent être du carburant pour des performances plus élevées. Je suis toujours LONG à partir des 50 000 bas et je détiens également une position au comptant sur les altcoins ✅ pic.twitter.com/dTS3Fc2KdM – Dieguito – Graphiques (@DieguitoCharts) 26 février 2024

Néanmoins, avec une incursion dépassant 54 000 $, 96,36 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées ainsi que 11,5 millions de dollars de positions longues.

Tableau des liquidations BTC

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin s’échange à 54 382 $ à 21h00 GMT.

FAQ sur les taux d’intérêt ouverts et de financement



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :