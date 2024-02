Le prix de Cardano note une nouvelle baisse, un rapport révèle que l’écosystème ADA est en proie à des pièces mortes | Cryptomonnaie

L’écosystème Cardano occupe une place importante dans les protocoles qui hébergent des projets de pièces mortes, selon un récent rapport d’Alpha Quest.

Plus de 74 % des projets de l’écosystème ADA sont considérés comme morts en raison d’une faible liquidité, d’un site Web en panne, de comptes X supprimés ou inactifs.

Le prix de l’ADA a baissé de près de 7 % la semaine dernière, soit de près de 3 % sur la journée.

Le prix de Cardano a poursuivi sa baisse lundi. Le prix de l’ADA a chuté de près de 3 % au cours des dernières 24 heures. Dans un récent rapport d’Alpha Quest, le protocole se classe parmi les 10 premières blockchains hébergeant des pièces mortes.

Les chercheurs considèrent un actif comme une pièce morte s’il a une faible liquidité, un compte X supprimé ou inactif, un site Web en panne ou s’il est radié de l’agrégateur CoinMarketCap.

L’écosystème Cardano est un cimetière de pièces mortes

La blockchain Cardano est en concurrence avec le deuxième actif en termes de capitalisation boursière, Ethereum. Malgré les développements techniques et les mises à jour de Cardano, le protocole est apparu comme une chaîne avec l’un des pourcentages les plus élevés de pièces mortes.

Plus de 74 % des projets de l’écosystème Cardano sont considérés comme des pièces mortes et ce nombre est alarmant pour un protocole de contrat intelligent. Les écosystèmes Cardano et Terra se démarquent comme des valeurs aberrantes avec un pourcentage élevé de pièces mortes sur leurs blockchains.

Le prix de l’ADA a chuté de près de 7 % la semaine dernière. L’actif est actuellement en déclin alors que ses concurrents, comme Ethereum, progressent et offrent des gains aux détenteurs.

Le prix de Cardano est susceptible de baisser pour atteindre le support à 0,54 $, le retracement de 50 % de Fibonacci de son rallye jusqu’à son plus haut de 2024.

Les barres rouges de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et de l’oscillateur génial (AO) signalent que l’altcoin est susceptible de subir une nouvelle correction.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant au-dessus du retracement de Fibonacci de 23,6 % à 0,59 $ pourrait invalider la thèse baissière du prix de Cardano.

