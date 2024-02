Prédictions BTC/USD : les haussiers prennent une pause pour une consolidation/une correction limitée | Cryptomonnaie

BTC/USD

Bitcoin s’assouplit lundi, déplaçant l’attention vers le plancher de la fourchette de consolidation à court terme (50 500) établie après que les plus gros traders ont commencé à s’essouffler et ont laissé un nouveau sommet de plusieurs mois à 53 017 (20 février).

Le signal précoce d’un décrochage de la tendance haussière et d’une correction ultérieure a été généré par la divergence baissière quotidienne du RSI et par des études hebdomadaires fortement surachetées.

L’action de la semaine dernière s’est terminée en bougie Doji rouge après quatre semaines d’avancée continue, contribuant aux premiers signaux de renversement.

Une baisse plus importante et une violation du support psychologique de 50 000 conduiraient à la formation d’un modèle de retournement sur le graphique hebdomadaire et affaibliraient davantage la structure à court terme pour une correction plus profonde.

Une tendance haussière plus large reste fermement en jeu et suggère qu’une correction limitée devrait précéder une nouvelle poussée à la hausse, avec une extension en dessous de 50 000 qui sera contenue au-dessus de la zone de 47 500 (près de Fibo 38,2% de 38501/53017 / Kijun-sen quotidien) pour marquer une correction saine et offrir une meilleure offre. niveaux pour rejoindre un marché haussier plus large.

Rés : 51600 ; 52 500 ; 53085 ; 54330.

Sup : 50 500 ; 50 000 ; 48310 ; 47500.

