La hausse des prix de l’Ethereum au-delà de 3 000 $ dépend de deux catalyseurs | Cryptomonnaie

Les baleines Ethereum accumulent de gros volumes d’ETH après que l’offre sur les bourses a atteint un sommet de six mois.

Le prix des ETH a maintenu sa tendance à la hausse même si les détenteurs d’Ether ont constamment réalisé des gains depuis le 15 février.

20,48 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées au cours des dernières 24 heures alors que le prix des ETH a atteint un nouveau sommet en 2024.

Selon les données en chaîne, les grands investisseurs du portefeuille d’Ethereum, y compris une adresse de portefeuille qui appartiendrait à Justin Sun de TRON, ont été repérés en train d’accumuler l’altcoin. L’accumulation des baleines pourrait compenser l’offre d’altcoin sur les bourses, réduisant ainsi la pression de vente sur l’ETH.

En règle générale, les hausses des prix de l’Ethereum suivent un événement de réduction de moitié du Bitcoin, la réduction de moitié à venir en avril 2024 pourrait catalyser les gains de l’ETH si la tendance se répète.

Le prix de l’Ethereum pourrait maintenir une tendance haussière avec l’accumulation massive d’ETH par les baleines

Les données du tracker de renseignement en chaîne Lookonchain ont révélé que le portefeuille qui appartiendrait au co-fondateur de TRON, Justin Sun, a récupéré 12 702 ETH d’une valeur de 36,9 millions de dollars le 21 février. Entre le 11 et le 21 février, l’adresse a acheté 104 055 Ether d’une valeur de 296 millions de dollars à un prix moyen. de 2 846 $ de Binance et des échanges décentralisés.

Portefeuille qui appartiendrait à Justin Sun, accumulation Ethereum. Source : Etherscan

Le tracker a identifié les adresses qui ont accumulé de l’Ether au cours de la semaine dernière. Un portefeuille de baleines a retiré 14 632 jetons ETH de Binance, d’une valeur de 45,5 millions de dollars, et les a mis en jeu la semaine dernière. Deux autres grandes adresses de portefeuille ont retiré 6 000 Ether de Kraken, d’une valeur de 18,7 millions de dollars, au cours des deux derniers jours.

Alors que Santiment montre que l’offre d’ETH sur les bourses a atteint son plus haut niveau en six mois, les récentes activités des portefeuilles de baleines pourraient réduire la pression de vente sur l’actif.

Offre d’Ethereum sur les échanges. Source : Santiment

Les adresses de portefeuille Ethereum détenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons ETH ont accumulé davantage d’Ether depuis début février. Les portefeuilles détenant entre 10 000 et 100 000 ETH et entre 1 000 000 et 10 000 000 ETH ont perdu leur Ether, réduisant ainsi leurs avoirs en Ethereum dans le même laps de temps.

Catalyseurs clés

L’accumulation de portefeuilles ETH détenant entre 100 000 et 1 million d’Ether coïncide avec la hausse des prix de l’Ethereum, comme l’observe le graphique ci-dessous, au cours des six derniers mois. Cela suggère que cela pourrait être un catalyseur clé des gains du jeton. Si cette tendance se poursuit, le prix de l’Ethereum pourrait continuer à dépasser la barre des 3 000 $.

Avoirs en Ethereum de différentes cohortes de baleines. Source : Santiment

Un autre catalyseur clé est la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. Comme on l’a vu lors des précédents événements de réduction de moitié, le prix de l’Ethereum augmente en réponse à la réduction de moitié de la récompense minière du plus gros actif. Il s’agit d’une tendance qui s’est répétée au cours des trois moitiés précédentes. Si cela continue, le prix de l’Ethereum pourrait remonter vers son objectif de 4 000 $, avant la décision de la SEC sur l’approbation de l’ETF Spot Ethereum en mai 2024.

Il est important de noter qu’au cours des dernières 24 heures, 20,48 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées alors que le prix de l’Ethereum a atteint un nouveau sommet en 2024, selon les données de CoinGlass. Le prix de l’ETH a atteint un sommet de 3 135,65 $ lundi.

