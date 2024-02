Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Cryptos & NEAR – Asian Wrap 26 février | Cryptomonnaie

Avec la perte de volatilité des prix du Bitcoin, les marchés sont redevenus chaotiques, certains pensent qu’un krach est dû pour BTC, une réinitialisation à court terme, si vous voulez. D’autres pensent que la consolidation en cours entraînera une hausse rapide, de préférence vers le prochain niveau clé de 60 000 $. Dans cette dichotomie spéculative, certains vendent des altcoins à découvert et d’autres achètent des baisses. Dans cet article, explorons ce qui peut se passer ensuite avec BTC, ainsi que l’habituel « À quoi s’attendre la semaine prochaine ? »

Nous avons clairement vu les principaux couples de crypto-monnaies se heurter à une résistance importante sur la période hebdomadaire à 51 952 $, un niveau ayant une forte signification historique et sponsorisé par l’indice de force relative (RSI), démontrant des signes de divergence négative précoce au sein du territoire de surachat (avant la résistance de l’indicateur). à 83h18).

Le prix du Near Protocol (NEAR) se négocie avec un biais haussier, avec une série soutenue de plus hauts depuis la dernière semaine de janvier. Alors que les investisseurs recherchent des points d’entrée à prix réduit, NEAR pourrait corriger avant la prochaine étape haussière.

