Semaine à venir : Bitcoin menace de chuter, les altcoins en ruine | Cryptomonnaie

Avec la perte de volatilité des prix du Bitcoin, les marchés sont redevenus chaotiques, certains pensent qu’un krach est dû pour BTC, une réinitialisation à court terme, si vous voulez. D’autres pensent que la consolidation en cours entraînera une hausse rapide, de préférence vers le prochain niveau clé de 60 000 $. Dans cette dichotomie spéculative, certains vendent des altcoins à découvert et d’autres achètent des baisses. Dans cet article, explorons ce qui peut se passer ensuite avec BTC, ainsi que l’habituel « À quoi s’attendre la semaine prochaine ? »

Le prix du Bitcoin aux principaux obstacles

Le prix du Bitcoin s’échange entre le niveau de résistance hebdomadaire de 52 062 $ et le niveau de support de 45 156 $ après avoir augmenté de 37 % au cours des 28 derniers jours. En raison du caractère explosif de cette décision, un retracement semble s’imposer. De plus, les prédictions de la semaine précédente font également état d’une fractale de prix baissière qui postule un événement potentiel de liquidité susceptible de se produire au cours des deux prochaines semaines.

De plus, le graphique sur 12 heures affiché ci-dessous montre une divergence baissière, où le prix du Bitcoin a produit des sommets plus élevés, mais l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur génial (AO) ont produit des sommets plus bas.

De plus, le point de contrôle (POC), qui représente le volume échangé le plus élevé au cours des 28 derniers jours, est de 51 716 $, ce qui sert de niveau de résistance.

Cette configuration prévoit également une correction potentielle des niveaux clés :

Limite supérieure du déséquilibre hebdomadaire à 47 712 $. Niveau de support hebdomadaire à 45 156 $.

Graphique BTC/USDT sur 12 heures

En plus du graphique sur 12 heures, la divergence baissière peut également être trouvée sur le graphique hebdomadaire, ce qui renforce la thèse globale de la correction.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

À quoi s’attendre la semaine prochaine ?

26 février

Protocole Mina – Dernière étape avant la mise à niveau du réseau principal de Berkeley

Ronin – Mise à niveau du réseau

Cardano – Discussion au coin du feu avec Charles Hoskinson

Aptos-AMA chinois

27 février

Zilliqa – Le PDG parle de GameFi

28 février

ICON – Enchâssement équilibré ICX

29 février

Polmesh – Extrémités du pont de mise à niveau POLYX

1er Mars

Jetons débloqués cette semaine

Entre le 26 février et le 3 mars, cinq altcoins débloqueront près de 315 millions de dollars de jetons.

Protocole dYdX (DYDX) – 98 millions de dollars – 11,09 % de l’offre en circulation Optimisme (OP) – 88,42 millions de dollars – 2,52 % de l’offre en circulation Sui (SUI) – 65,26 millions de dollars – 3,31 % de l’offre en circulation Echelon Prime (PRIME) – 20,56 millions de dollars – 4,9 % de l’offre en circulation ZetaChain (ZETA) – 13,18 millions de dollars – 2,24 % de l’offre en circulation

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :