BTC/USD : cassure de la tendance baissière vers 50 000 $ | Cryptomonnaie

BTC/USD a enregistré sa première perte hebdomadaire en quatre semaines.

Pour autant, est-ce suffisant pour prévoir un retournement à la baisse ?

La résistance hebdomadaire accueille les vendeurs

Nous avons clairement vu les principaux couples de crypto-monnaies se heurter à une résistance importante sur la période hebdomadaire à 51 952 $, un niveau ayant une forte signification historique et sponsorisé par l’indice de force relative (RSI), démontrant des signes de divergence négative précoce au sein du territoire de surachat (avant la résistance de l’indicateur). à 83h18).

En fin de compte, cependant, à travers une série de hauts et de bas plus élevés, la tendance à long terme reste résolument à la hausse, soutenant la possibilité d’achats supplémentaires. Cela n’indique pas qu’une correction par rapport à la résistance hebdomadaire ne pourrait pas se produire au cours des prochaines semaines.

Modèle de dessus de diamant H4 cette semaine ?

Bien qu’une tendance haussière sur ce marché reste évidente et bien qu’il soit généralement recommandé de négocier avec la tendance, il arrive parfois qu’une opportunité de contre-tendance offre une opportunité de trading viable qui mérite d’être explorée.

Vous reconnaîtrez sur le graphique H4 que les acheteurs et les vendeurs ont passé la semaine à se battre pour se positionner autour de la résistance hebdomadaire soulignée ci-dessus à 51 952 $ et, ce faisant, ont tracé une tendance qui s’élargit entre deux lignes divergentes prises entre 52 868 $ et 51 372 $.

Les motifs élargis peuvent former les débuts d’un motif supérieur en diamant. Comme le montre le graphique, la deuxième partie de la formation supérieure en diamant s’étend à partir de la formation élargie sous la forme de lignes convergentes. Si la configuration se termine, cela est considéré comme une configuration de retournement baissier importante, et en gardant à l’esprit qu’elle se forme autour de la résistance hebdomadaire, les haussiers BTC/USD pourraient avoir du mal à trouver l’acceptation à des prix plus élevés et provoquer un nouveau test de 50 000 $ (peut-être même naviguer vers le sud de la base psychologique vers un support quotidien à partir de 47 987 $, suivie de près par une autre couche de support s’élevant à 46 331 $).

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :