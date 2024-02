Le protocole Risk, soutenu par Blast L2, atteint 500 ETH au milieu d’une diligence raisonnable de mauvaise qualité lors de l’intégration du projet | Cryptomonnaie

Blast L2 a pris d’assaut l’espace Layer avec une liquidité croissante alors que de nouveaux lanceurs exploitaient sa plate-forme pour atteindre.

Comme des papillons de nuit, des influenceurs et des fonds se sont présentés au projet, attirant davantage de projets vers son réseau blockchain.

La diligence raisonnable brute a rapporté 1,5 million de dollars après avoir rassemblé plus de 21 000 premiers utilisateurs.

Blast L2, un nouvel acteur dans l’espace Layer 2, a fait une incursion sur le marché avec un bruit sourd, avec des influenceurs et des premiers utilisateurs qui l’ont afflué alors qu’il intégrait des projets comme la trajectoire de vol de Moth les met en lumière. Cependant, dans une tournure malheureuse des événements, l’un des projets de la chaîne a profité du battage médiatique pour récolter des millions de dollars.

Des millions perdus dans le cadre d’un projet Blast L2, comment tout a commencé

Blast, un nouvel Ethereum Layer 2 (L2) est devenu un concurrent important dans l’espace, avec la promesse d’une approche unique de la finance décentralisée (DeFi). Plus précisément, il s’est engagé à promouvoir l’inclusion financière via une plateforme communautaire. Le projet a commencé la phase d’accès anticipé de son airdrop en novembre, les participants ayant besoin d’un code d’invitation pour entrer.

Peu de temps après ses débuts sur le marché, des controverses ont éclaté concernant sa formule de fonctionnement, selon laquelle les utilisateurs déposaient des ETH en échange de points. Il s’est présenté comme le premier rendement natif L2 où vous pouvez obtenir un rendement de 4 à 5 % sur ETH/USDC, « sans risque ». L’ETH déposé ne serait disponible pour le retrait qu’en février 2024. L’échange de points ne serait disponible qu’en mai 2024.

Chronologie du largage de l’explosion

Pour obtenir des points, les participants devaient déposer plus d’ETH, inviter plus de personnes via un code et gagner grâce à vos parrainages. Cela a fait monter la pyramide des hibby-jibbies car le projet ressemblait davantage à un contrat intelligent de trou noir ETH.

Comment ça se passe

L’un des projets de la chaîne Blast L2, Risk, compte des participants jusqu’à 500 ETH, d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars aux tarifs actuels. C’était après avoir rassemblé plus de 21 000 premiers utilisateurs sur Riskonblast.xyz.

Les utilisateurs blâment Blast L2 pour l’incident, l’attribuant à une mauvaise diligence raisonnable avant d’embarquer et de soutenir le projet. Les influenceurs assument également la responsabilité de soutenir des fondateurs non doxxés et sans expérience dans le secteur.

Avec des rapports circulant selon lesquels @RiskonBlast est le premier à utiliser Blast L2 après avoir disparu suite à une prévente de plus de 1,5 million de dollars, Risk a depuis supprimé son compte X.

Blast n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Netcost-Security.

