Le prix du Bitcoin choisit un biais directionnel à court terme alors que le vétéran du BTC, Malmi, révèle 120 pages d’e-mails de Satoshi | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a affiché une tendance à la baisse soutenue au cours des quatre derniers jours, avec des hauts et des bas plus bas.

Le BTC pourrait revenir à 50 000 $ dans un contexte de faibles volumes de transactions et de volatilité accrue caractéristiques des week-ends.

La thèse baissière sera invalidée si BTC dépasse et clôture au-dessus du plus haut de la fourchette de 52 985 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) teste un niveau de support critique, provoqué par les récentes révélations de l’un des vétérans du BTC qui a partagé des e-mails entre lui et le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Malmi, vétéran du Bitcoin, révèle 120 pages d’e-mails de Satoshi

Dans un article récent sur X, l’un des premiers collaborateurs du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Martii « Sirius » Malmi, a partagé des courriels entre eux. Dans l’historique des e-mails de 120 pages entre eux, Malmi a révélé que Satoshi avait envisagé le réseau Bitcoin comportant un maximum de 100 000 nœuds. Les dernières données montrent que le nombre de nœuds accessibles dans le réseau Bitcoin se situe généralement entre 10 000 et 12 000.

Les e-mails révèlent également que Satoshi Nakamoto s’attendait à davantage de « débutants » et que l’exploitation minière de BTC serait moins gourmande en énergie que l’ancien système bancaire. Parmi les autres faits marquants, résumés par @pete_rizzo_, citons :

Satoshi prévoyait au moins une utilisation viable et non monétaire du Bitcoin, soutenant le cas d’utilisation de l’horodatage.

Satoshi était préoccupé par le risque juridique qu’il courait en lançant Bitcoin, notant qu’il était « mal à l’aise » à l’idée de le qualifier explicitement d’investissement.

En juillet 2009, Satoshi était fatigué, affirmant qu’il « avait besoin d’une pause » avec Bitcoin.

Il croyait en l’adoption facile du Bitcoin, affirmant que le BTC était facile à obtenir étant donné qu’il était possible de l’exploiter sur un ordinateur.

En juin 2010, quelqu’un a proposé de faire un don de 2 000 $ à Satoshi pour son travail sur BTC.

Les e-mails révèlent également que Satoshi a supprimé le langage selon lequel Bitcoin était « anonyme » de http://Bitcoin.org.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les e-mails de Satoshi au développeur sont révélés

Le prix du Bitcoin se négocie avec une tendance baissière sur la période quotidienne, enregistrant une série de hauts et de bas inférieurs. En revanche, sur des délais plus longs, comme les délais de trois jours et les délais hebdomadaires, les perspectives sont plutôt indécises.

Avec une tendance intermédiaire baissière (période quotidienne), l’indice de force relative (RSI) montre que le prix du Bitcoin pourrait encore baisser à mesure que l’élan continue de décliner. Les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) sont également devenues rouges et se rapprochent de la ligne médiane.

Une dynamique accrue des vendeurs pourrait permettre au prix du Bitcoin de retester le niveau psychologique de 50 000 $. Une chute prolongée pourrait faire passer le BTC au cap des 48 000 $ ou, dans un cas désastreux, prolonger la baisse jusqu’au niveau psychologique de 40 000 $. Une telle décision indiquerait une baisse de 20 % par rapport aux niveaux actuels.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, une pression d’achat accrue pourrait voir le prix du Bitcoin dépasser la fourchette en brisant le barrage routier de 52 985 $. Cela permettrait à la valeur marchande du BTC d’atteindre 55 000 $ ou, dans un cas très haussier, d’atteindre le niveau psychologique de 60 000 $.



