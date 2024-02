Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Début possible d’un renversement de tendance pour BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) conduit les marchés vers un mode week-end où les volumes de transactions sont faibles et, par conséquent, le prix devient sensible à la volatilité. Alors que les altcoins attendent le signal BTC, les prix d’Ethereum (ETH) et de Ripple (XRP) semblent avoir pris un indice.

Bitcoin vient peut-être de choisir un biais directionnel

Le prix du Bitcoin (BTC) a enregistré une série constante de hauts et de bas au cours des quatre derniers jours, suggérant un biais directionnel clair. Cependant, cela reste à confirmer étant donné que le niveau de support de 50 638 $ continue de se maintenir. Une cassure et une clôture en dessous confirmeraient la poursuite de la tendance baissière, envoyant probablement le BTC à 50 000 $.

Le Relative Strength Index (RSI) a déjà exécuté un signal de vente en passant sous la ligne de signal (bande jaune). Ceci est renforcé par les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO), qui se rapprochent régulièrement de la ligne médiane.

De plus, sur la base du principe de l’indicateur Mean Reversion Channel (MRC) selon lequel le prix a tendance à revenir à sa moyenne au fil du temps, le marché penche à la baisse.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si la dynamique des acheteurs augmente, le prix du Bitcoin pourrait pousser vers le nord, échappant à la fourchette du marché au-dessus de 52 829 $. Dans un cas très haussier, BTC pourrait briser le sommet de 52 985 $ avant d’affronter le niveau psychologique de 53 000 $. Un bougie décisif clôturant au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie à un mouvement prolongé vers le nord.

Le prix de l’Ethereum repousse 3 000 $

Après un rejet du niveau psychologique de 3 000 $, le prix de l’Ethereum s’échange dans le canal parallèle ascendant. Il risque cependant une baisse prolongée suite à l’exécution d’un signal de vente sur le RSI. À l’approche du week-end, les faibles volumes de transactions et la volatilité qui en résulte pourraient amener l’ETH à retester le support de 2 874 $. Dans un cas désastreux, la crise pourrait envoyer le jeton de preuve de participation (PoS) au confluent du support de 2 770 $ entre la ligne horizontale et la ligne médiane du canal.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Cependant, comme les traders maintiennent toujours une présence sur le marché BTC, comme en témoignent les grands volumes de barres d’histogramme vertes de l’AO, le prix de l’Ethereum pourrait franchir le cap des 3 000 $, ou dans un cas très haussier, franchir le sommet de la fourchette de 3 036 $ pour atteindre le prix. le cap des 3 200 $.

Le prix d’ondulation vise 0,5000 $

Le prix du Ripple (XRP) a enregistré une série de hauts et de bas au cours des quatre derniers jours après un rejet de la limite supérieure du canal parallèle descendant. Après être passé sous la ligne de signal, le RSI est inférieur à 50, ce qui montre que le marché penche à la baisse. Les barres rouges de l’histogramme de l’AO accentuent cela et ajoutent du crédit à la thèse baissière. Dans un cas désastreux, le prix de Ripple pourrait atteindre le plancher de support de 0,4734 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, une dynamique accrue des acheteurs pourrait envoyer le prix du Ripple au-dessus de la résistance provenant de la limite supérieure du canal, avec un bougie décisif clôturant au-dessus de celui-ci donnant le ton pour une extension à 0,6000 $. Une telle décision représenterait une hausse de 12 % par rapport aux niveaux actuels.

