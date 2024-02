Prédiction de prix des crypto-monnaies : Bitcoin, SEI et Crypto – European Wrap 23 février | Cryptomonnaie

L’évolution des prix du Bitcoin (BTC) au cours des huit derniers jours signale un manque de volatilité et une liquidité réduite. Cet enroulement pourrait conduire à une forte correction dans un avenir proche pour BTC.

Sei Labs et Omni Foundation ont proposé une nouvelle norme de jeton, xERC-721, pour faciliter le mouvement des NFT entre les chaînes Ethereum. Des projets visant à faire évoluer la blockchain Ethereum et à réduire le coût de transaction – comme les solutions de mise à l’échelle et les rollups de couche 2 – ont inondé l’écosystème, mais cette nouvelle proposition vise à remédier à la fragmentation des NFT, car ces jetons n’existent que sur la chaîne dans laquelle ils sont émis.

Le marché de la cryptomonnaie a perdu environ 1,2 % du jour au lendemain pour atteindre 1 950 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. L’indice Crypto Fear and Greed est passé à 76 (Extreme Greed). Il s’agit d’un indicateur quelque peu en retard, reflétant le sentiment de la veille plutôt que celui du moment. Depuis vendredi matin, la crypto a été dominée par la vente malgré les sommets historiques de nombreux indices boursiers mondiaux. En tant qu’indicateur très sensible, le marché de la cryptomonnaie pourrait indiquer que les investisseurs sont devenus un peu plus prudents.

