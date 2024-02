Le prix de l’Ethereum risque de diminuer à mesure que l’augmentation de l’offre de change augmente les chances de réaliser des bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 3 000 $ à plusieurs reprises cette semaine.

1,03 million d’adresses de portefeuille ont acheté des ETH entre 3 016 et 3 200 dollars, ces traders sont assis sur des pertes non réalisées.

Le prix de l’Ethereum est tombé à un plus bas de 2 932 $ vendredi, l’ETH est confronté au risque d’une nouvelle correction en raison de l’augmentation probable de la pression de vente.

Le prix de l’Ethereum a dépassé les 3 000 $ à plusieurs reprises cette semaine, mais l’altcoin n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de ce niveau clé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’évolution de ses prix. Le prix des ETH est confronté à un risque de baisse à mesure que l’offre d’altcoin sur les bourses augmente.

Deux catalyseurs qui pourraient déclencher une baisse du prix de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est revenu sous la barre des 3 000 $ après des tentatives répétées pour se maintenir au-dessus de ce niveau psychologiquement important. L’incapacité de la deuxième plus grande crypto-monnaie à maintenir sa tendance haussière au-delà de 3 000 dollars la rend vulnérable à une baisse.

Selon les données d’IntoTheBlock, 1,03 million d’adresses de portefeuille ont récupéré des ETH dans une fourchette de prix comprise entre 3 016 et 3 200 dollars. Cela implique que ces détenteurs d’ETH subissent actuellement des pertes non réalisées. Si le prix de l’Ethereum ne parvient pas à plusieurs reprises à dépasser la barre des 3 000 $, ces détenteurs de portefeuilles ETH risquent de se débarrasser de leurs avoirs et de réaliser des pertes.

Détenteurs d’Ethereum ayant acheté des ETH pour plus de 3 000 $. Source : Dans le bloc

Cette décision pourrait augmenter la pression de vente sur Ether. Le deuxième catalyseur principal est l’augmentation constante de l’offre d’échange d’Ethereum. L’offre d’ETH sur les bourses est passée de 11,17 millions à 12,71 millions au cours du mois dernier. Il s’agit d’une forte augmentation des réserves d’Ethereum sur les bourses et augmente la probabilité d’une augmentation de la pression à la vente sur l’actif.

Offre d’ETH sur les bourses. Source : Santiment

Les données du tracker d’intelligence en chaîne Lookonchain montrent que quatre grandes adresses de portefeuille ont vendu plus de 100 millions de dollars en Ether (34 134 jetons) près du niveau de 3 000 $. Cette observation est susceptible d’avoir un impact négatif sur le prix de l’ETH, car elle implique que les grands investisseurs qui déposent leurs avoirs en Ether sur les bourses sont susceptibles de les perdre et de réaliser des pertes, contribuant ainsi à une baisse de l’ETH.

Données de @intotheblock montre que 1,38 million d’adresses ont acheté 1,33 million $ETH(3,9 milliards de dollars) à un prix moyen de 2 984 dollars. Ils sont actuellement à perte et pourraient générer une pression à la vente lorsque leurs positions atteindront le seuil de rentabilité. 4 baleines vendues 34 134 $ETH(100,8 M$) proche du prix de 3 000 $. 0x7102… pic.twitter.com/mFSnvxRgAL – Lookonchain (@lookonchain) 23 février 2024

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter jusqu’à atteindre un support de 2 500 $

Le prix de l’Ethereum pourrait s’effondrer et atteindre le support à 2 500 $ si l’altcoin est touché par des prises de bénéfices massives de la part des traders d’ETH. L’ETH n’a pas encore dépassé la résistance au sommet de 3 033 $ en 2024 et l’altcoin a corrigé à la baisse après un rallye à 3 000 $, quatre fois cette semaine.

Ethereum n’a pas encore constaté de résurgence de la demande ou de pression d’achat puisque les portefeuilles d’échange ont observé une augmentation des réserves d’ETH et près de 95 % des détenteurs de portefeuilles ETH sont actuellement rentables. Si la tendance haussière s’épuise, le prix de l’ETH pourrait subir une correction et balayer le support à 2 500 $ avant de reprendre sa hausse vers l’objectif de 3 000 $.

L’indicateur Awesome Oscillator et l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile montrent que le prix de l’ETH pourrait maintenir sa tendance haussière sur la période quotidienne.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Le prix de l’Ethereum pourrait trouver un support au retracement Fibonacci de 23,6 %, 38,2 % ou 50 % de son rallye jusqu’à son sommet de 2024, à 2 831 $, 2 705 $ et 2 602 $ respectivement. Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement de Fibonacci de 23,6 % à 2 831 $ pourrait valider la thèse baissière de l’altcoin.



