Le prix du TRON atteint un sommet annuel après la combustion de plus de 12,6 millions de dollars de jetons | Cryptomonnaie

Les revenus des frais TRON ont atteint un niveau record de 1,758 million de dollars le 20 février.

Le réseau TRON a brûlé plus de 12,62 millions de jetons mardi, catalysant probablement les gains de l’altcoin.

Le prix du TRON a atteint mercredi un sommet de 0,14048 $ en 2024 et l’altcoin est susceptible de rebondir à la hausse.

Le réseau TRON de Justin Sun a récemment brûlé de gros volumes de jetons. Le prix du TRON a atteint mercredi un sommet pluriannuel de 0,14048 $, avec deux catalyseurs comme moteurs probables des gains de l’actif : la feuille de route de TRON pour intégrer les actifs de l’écosystème avec la blockchain Bitcoin et le burning des jetons du projet cette semaine.

Les catalyseurs soutiennent les récents gains de TRON

Les données de TradingView montrent que le prix du TRON a atteint mercredi un sommet pluriannuel de 0,14048 $. Le prochain niveau clé du jeton est son sommet de 0,17 $ en mai 2021. Les revenus du réseau ont atteint un niveau record de plus de 1,757 million de dollars le 20 février, selon les données de Tronscan.

Revenus du protocole TRON. Source : Tronscan

Cela marque une étape importante pour TRON. Le réseau a brûlé un total de 12 622 236 jetons TRX mardi alors que le protocole brûle les frais facturés quotidiennement. Le prix du TRON est de 0,13998 $ au moment de la rédaction. Le jeton est proche de son plus haut pluriannuel jeudi.

De plus, l’annonce récente par Justin Sun de la feuille de route de TRON soutient les gains de l’altcoin. Sun a expliqué comment les actifs du réseau TRON s’intégreront à la blockchain Bitcoin et comment le projet s’aventurera dans les solutions Ordinals et Bitcoin Layer 2.

Ces deux catalyseurs soutiennent la hausse des prix du TRON.

Le prix du TRON pourrait grimper plus haut

TRON est actuellement dans une tendance haussière. L’objectif de l’altcoin est le sommet de mai 2021 de 0,17 $. En cas de correction, TRON pourrait trouver un support au retracement Fibonacci de 23,6 %, 38,2 % ou 50 % de la montée de TRON jusqu’à son sommet de 2024, à 0,13124 $, 0,12552 $ ou 0,12090 $ respectivement.

Les barres vertes sur l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) suggèrent qu’il existe une dynamique positive. Le prix du TRON pourrait reprendre son rallye après la brève correction de jeudi.

Graphique TRON/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement Fibonacci de 23,6 % à 0,13124 $ pourrait invalider la thèse haussière. Une correction pourrait pousser TRON à son plus bas de janvier de 0,10131 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :