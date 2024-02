Le prix de l’Ethereum atteint brièvement 3 000 $ pour la troisième fois en une semaine | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a revisité son sommet local de 3 000 $ alors que les acteurs du marché devenaient euphoriques jeudi.

Les mentions sur les réseaux sociaux de l’achat d’Ethereum et de 3 000 $ ont culminé mercredi.

Le prix de l’ETH pourrait revoir son support à 2 601 $ avant de retester son sommet de 2024.

Le prix de l’Ethereum a dépassé les 3 000 dollars pour la troisième fois cette semaine, provoquant l’euphorie parmi les acteurs du marché de la cryptomonnaie. La société de renseignement en chaîne Santiment a noté que les traders avaient acheté Ethereum au sommet local, au-dessus de 3 000 $, par peur de manquer quelque chose (FOMO).

Le prix de l’Ethereum dépasse à nouveau les 3 000 $

Le prix de l’Ethereum a franchi le niveau psychologiquement important de 3 000 $ à plusieurs reprises cette semaine, sans poursuite durable de la tendance haussière. Le prix de l’ETH a été brièvement corrigé à chaque fois que l’altcoin repasse sous la barre des 3 000 $.

Le tracker de renseignement en chaîne Santiment a identifié le moteur probable de la hausse des prix à 3 000 $. Chaque fois que le prix de l’Ethereum atteignait son sommet local, la mention de « 3 000 $ », « acheter » ou « acheter de l’Ethereum » par rapport à l’ETH augmentait. Cela indique qu’il y a eu une augmentation du FOMO parmi les acteurs du marché, ce qui a conduit les traders à acheter des ETH au sommet local, au-dessus de 3 000 $.

Cela explique également pourquoi la course d’Ethereum à 3 000 $ a été à chaque fois un voyage de courte durée.

Ethereum remonte à nouveau à 3 000 $. Source : Santiment

D’autres facteurs influençant le prix de l’Ethereum sont la tendance du prix du Bitcoin, qui se situe actuellement en dessous du niveau de 52 000 $ et l’anticipation entourant l’approbation d’un ETF Spot Ethereum. La tendance des prix du Bitcoin et le prochain mouvement, un rallye vers 53 000 $ ou une correction vers le niveau psychologiquement important de 50 000 $, pourraient déterminer la prochaine direction du prix de l’Ethereum.

De plus, l’anticipation autour de l’ETF Spot Ethereum pourrait bientôt s’atténuer et le prix de l’ETH ne parvient pas à maintenir ses récents gains.

Le prix de l’Ethereum pourrait revenir au sommet de 2024 à une condition

Le prix de l’Ethereum est en tendance haussière et l’altcoin se négocie actuellement près du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % de son rallye jusqu’au sommet de 2024 de 3 033,09 $, à 2 829,36 $. Le prix de l’Ethereum doit rester stable au-dessus du support pour tenter une nouvelle remontée vers son plus haut annuel.

Une pression d’achat soutenue et une dynamique positive peuvent aider le prix de l’Ethereum à augmenter. Les barres vertes sur la convergence/divergence moyenne mobile (MACD) et l’oscillateur génial (AO) suggèrent qu’il existe une dynamique positive et que la tendance haussière d’Ethereum est intacte.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Si le prix de l’Ethereum clôture en dessous de 2 829,36 $, cela pourrait entraîner un support au retracement Fibonacci de 38,2 % de 2 703,32 $ et même le retracement Fib de 50 % à 2 601,46 $ si la correction est forte. Le prix des ETH est susceptible de récupérer ses pertes, se rapprochant de l’objectif de 3 033,09 $ après la correction.

