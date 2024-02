Nvidia dépasse Tesla en tant qu’action la plus négociée, tandis que l’IA augmente ses revenus de 265 % | Cryptomonnaie

Nvidia, l’un des plus grands producteurs d’unités de traitement graphique (GPU), a annoncé une augmentation de 265 % de son chiffre d’affaires sur un an dans un contexte de demande mondiale croissante d’équipements d’intelligence artificielle (IA).

Selon les derniers résultats financiers du quatrième trimestre, Nvidia a enregistré un chiffre d’affaires de 22,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 22 % par rapport au troisième trimestre et de 265 % par rapport à l’année précédente. Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a attribué la hausse des ventes à l’augmentation de la demande mondiale en informatique accélérée et en IA générative. Le fabricant de puces affiche actuellement une capitalisation boursière de 1,67 billion de dollars.

Le résumé de Nvidia pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 montre une croissance trimestrielle de 22 % et une croissance annuelle de 265 %. Source : investisseurs.nvidia.com

Ces résultats surviennent alors que Nvidia a dépassé Tesla d’Elon Musk en tant qu’action la plus négociée à Wall Street. Environ 30 milliards de dollars d’actions Nvidia ont été échangés entre les traders au cours des 30 dernières séances de bourse, ce qui représente en moyenne environ 22 milliards de dollars pour Tesla sur la même période, selon un rapport de Reuters.

Nvidia dépasse Tesla pour devenir l’action la plus négociée, avec un chiffre d’affaires moyen sur 30 jours. Source : LSEG (créé par Reuters)

Le 27 janvier, Musk a confirmé le projet de Tesla de dépenser plus de 500 millions de dollars pour acheter du matériel d’IA auprès de Nvidia rien qu’en 2024. Il a dit:

À l’heure actuelle, les enjeux pour être compétitif dans le domaine de l’IA s’élèvent à au moins plusieurs milliards de dollars par an.

Tesla envisage également d’acheter du matériel lié à l’IA auprès du plus grand concurrent de Nvidia en matière de fabrication de GPU, AMD.

La série Nvidia RTX, lancée pour la première fois en septembre 2018, est considérée comme une plate-forme incontournable pour les passionnés d’IA générative, les joueurs et les créateurs. Au troisième trimestre 2023, Nvidia a enregistré un chiffre d’affaires de 18,1 milliards de dollars, soutenu par une forte capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars.

En décembre 2023, Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA pour Facebook AI Research chez Meta, a reconnu la domination actuelle de Nvidia dans l’industrie du matériel d’IA. Il a ajouté que le fabricant de puces alimente la guerre de l’IA :

Je connais (PDG de Nvidia) Jensen. Il y a une guerre contre l’IA et c’est lui qui fournit les armes.

D’un autre côté, LeCun a critiqué l’utilisation étendue de modèles basés sur du texte pour former des systèmes d’IA générative. « Le texte est une très mauvaise source d’information », a-t-il déclaré, ajoutant : « Former un système sur l’équivalent de 20 000 ans de matériel de lecture, et ils ne comprennent toujours pas que si A est identique à B, alors B est le même. pareil que A. »

