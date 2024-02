Prédiction des prix des crypto-monnaies : XRP, Polygon & Render – European Wrap 22 février | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission (SEC) a été critiquée pour son procès contre Ripple et un échange cryptomonnaie LEJILEX ainsi que la Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) ont intenté une action en justice contre le régulateur, demandant une déclaration selon laquelle « les ventes de produits numériques sur le marché secondaire des actifs comme ceux que LEJILEX entend faciliter à travers son échange ne sont pas des ventes de titres.

Le prix du XRP est actuellement dans une tendance haussière. L’altcoin est tombé en dessous du niveau psychologiquement important de 0,55 $ jeudi et un balayage du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % est probable à 0,5219 $.

Le contrat de Fondation de Polygon a déboursé mercredi les derniers 273 millions de jetons MATIC restants, marquant la fin de la période d’acquisition. Cette évolution indique qu’il n’y a plus de jetons à débloquer, c’est-à-dire que tous les jetons MATIC jamais émis sont désormais en circulation.

Selon Etherscan, le contrat d’acquisition de Polygon a pris fin il y a environ 15 heures alors qu’il crache les derniers 273 millions de jetons MATIC d’une valeur de 253 millions de dollars au moment de la rédaction. Sur la base des données de Coingecko, MATIC est la 15e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et dispose d’une offre en circulation de 9,28 milliards. Le prix du Polygon s’échange actuellement autour de 0,947 $, juste au-dessus du niveau de support hebdomadaire de 0,942 $. Un rebond de cette barrière pourrait entraîner une hausse massive dans un avenir proche pour MATIC.

Les acteurs du marché avaient les yeux rivés mercredi sur le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Nvidia (NVDA). La hausse des bénéfices des fabricants de puces a conduit à un premier rallye pour les jetons liés à l’IA, mais l’incertitude entourant le prix du Bitcoin (BTC) a limité ces gains jeudi dans un contexte de conditions commerciales très volatiles pour ces jetons.

Les gains de prix des jetons AI Render (RNDR), Akash Network (AKT), Bittensor (TAO), Fetch.AI (FET) et SingularityNET (AGIX) se sont presque évaporés au cours des dernières 24 heures après un premier rallye entraîné par la publication des résultats de Nvidia.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :