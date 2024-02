Le prix du XRP tombe en dessous d’un niveau psychologiquement important au milieu de l’évolution du procès SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est tombé en dessous de 0,55 $ jeudi alors que Ripple et la SEC travaillent sur des dossiers liés aux remèdes.

Le 13 mars est la prochaine date limite clé pour le procès SEC contre Ripple.

Le tribunal déterminera les sanctions pour les ventes institutionnelles de XRP par Ripple avant la date limite du 29 avril.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a été critiquée pour son procès contre Ripple et un échange cryptomonnaie LEJILEX ainsi que la Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) ont intenté une action en justice contre le régulateur, demandant une déclaration selon laquelle « les ventes de produits numériques sur le marché secondaire des actifs comme ceux que LEJILEX entend faciliter à travers son échange ne sont pas des ventes de titres.

Daily Digest Market Movers : le procès SEC contre Ripple va au-delà de la découverte liée aux remèdes

Le procès SEC contre Ripple a dépassé le stade de la découverte à la date limite du 20 février. Les deux parties travaillent sur leurs mémoires liés aux recours.

Les trois échéances clés de la bataille juridique entre les deux cabinets sont : 13 mars : lorsque la SEC dépose un mémoire relatif aux recours 12 avril : date limite pour les motions s’opposant aux propositions de remèdes 29 avril : date limite des recours finaux

Le 29 avril, le tribunal déterminera la sanction pour les ventes institutionnelles de Ripple et l’affaire touchera probablement à sa fin, à moins qu’il n’y ait un procès.

L’échange crypto LEJILEX et la Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) ont poursuivi la SEC mercredi, demandant une déclaration selon laquelle « les ventes sur le marché secondaire d’actifs numériques comme celles que LEJILEX a l’intention de faciliter via http://Legit.Exchange sont pas de vente de titres.

La bourse demande une déclaration en vertu du Declaratory Judgment Act, demandant au tribunal d’ordonner que les ventes d’actifs numériques sur le marché secondaire ne sont pas des ventes de titres, déclarant qu’elle n’a pas besoin de s’inscrire auprès de la SEC en tant que bourse, courtier ou compensation.

Ce procès marque la première fois qu’un échange de crypto-monnaie poursuit un régulateur avant le lancement d’un projet, demandant au tribunal de trancher des questions liées aux titres d’actifs numériques.

Le régulateur dispose de soixante jours pour répondre au procès.

Analyse technique : le prix du XRP subit une correction, une nouvelle baisse est probable

Le prix du XRP est actuellement dans une tendance haussière. L’altcoin est tombé en dessous du niveau psychologiquement important de 0,55 $ jeudi et un balayage du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % est probable à 0,5219 $.

Le prix du XRP pourrait reprendre son rallye vers le retracement Fibonacci de 78,6 % de sa baisse par rapport au sommet de 2024, à 0,6073 $, une fois qu’il aura rebondi sur le support à 0,5219 $. L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) affiche des barres vertes qui impliquent une dynamique positive. L’Awesome Oscillator (AO) révèle que la tendance des prix de l’actif pourrait s’inverser, les barres rouges signalent un probable changement dans la direction du prix du XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement de Fibonacci de 23,6 %, à 0,5219 $, pourrait indiquer que le prix du XRP est susceptible de se corriger davantage. Un balayage de 0,50 $ est probable et le prix du XRP pourrait récupérer ses pertes une fois qu’il clôturera au-dessus de ce niveau.

