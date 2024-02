Tether ne confirmera ni ne niera s’il abandonne l’USDT sur Tron | Cryptomonnaie

L’émetteur de Stablecoin Tether n’a pas fourni de réponse définitive quant à savoir s’il cesserait ou non de prendre en charge le réseau Tron après que son rival Circle a cessé de frapper son stablecoin sur la blockchain mardi.

« Les jetons Tether sont émis sur plusieurs blockchains, qui sont simplement des couches de transport pour ces jetons », a déclaré Tether dans une déclaration à Cointelegraph lorsqu’on lui a demandé de commenter Circle et si Tether envisageait une démarche similaire.

« Tether conserve la possibilité de geler les transactions sur chaque couche de transport directement prise en charge pour accomplir ses tâches de conformité. Néanmoins, Tether surveille activement la sécurité de chacune des couches de transport prises en charge pour garantir les normes les plus élevées à notre communauté », a déclaré la société.

Tether (USDT 1,00 $) est le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 97,7 milliards de dollars, et l’USD Coin de Circle (USDC 1,00 $) traîne à 28 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Le réseau Tron héberge plus de 51,8 milliards USDT, soit plus de la moitié des près de 101 milliards de jetons USDT émis sur plusieurs blockchains, selon le rapport de transparence de Tether daté du 21 février.

Près de 76,2 millions de dollars supplémentaires sont mis de côté pour fournir des liquidités à court terme au jeton sur le réseau Tron.

Une capture d’écran du rapport de transparence USDT de Tether recadrée pour montrer uniquement les trois principales blockchains de l’USDT et son actif total. Source : Attache

Les commentaires de Tether font suite à une annonce de Circle le 20 février, la société révélant qu’elle mettait immédiatement fin à la frappe de l’USDC sur Tron et qu’elle supprimerait progressivement le support du réseau, affirmant que la décision s’aligne sur « les efforts visant à garantir que l’USDC reste fiable, transparent et sûr.

Le mois dernier, un rapport des Nations Unies a déclaré que « l’USDT sur la blockchain Tron est devenu un choix privilégié » pour la cyber-fraude et le blanchiment d’argent en Asie du Sud-Est en raison de « la facilité, l’anonymat et les faibles frais de ses transactions ».

Tether a rejeté le rapport, affirmant que l’ONU avait ignoré la traçabilité de l’USDT et les antécédents de collaboration de l’entreprise avec les forces de l’ordre.

Il a souligné qu’il avait gelé plus de 300 millions de dollars d’USDT utilisés à des fins criminelles « au cours des derniers mois », dont 225 millions de dollars gelés en novembre 2023 dans le cadre d’une enquête américaine sur un syndicat de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est.

Le groupe de surveillance de l’éthique, Campaign for Accountability, a écrit au Congrès des États-Unis en novembre, affirmant que Tron « avait été nommé dans plusieurs actions internationales d’application de la loi impliquant des milliards de dollars de transactions par des groupes du crime organisé présumés et des entités sanctionnées ».

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi la Fondation Tron et son fondateur Justin Sun en mars 2023, affirmant qu’ils avaient proposé des titres non enregistrés et mené des transactions manipulatrices, ce que Sun nie.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :