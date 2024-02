Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le marché de la cryptomonnaie se recroqueville avec des signaux de vente après les minutes du FOMC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait faire un voyage de 5 % vers le sud jusqu’au niveau psychologique de 48 000 $.

Le prix de l’Ethereum devrait revenir à 2 770 $, soit une baisse de 5 % avec un signal de vente déjà en jeu.

Le prix d’ondulation envisage une baisse de 7 % dans un contexte de pression générale croissante.

Le prix du Bitcoin (BTC) clignote en rouge, à l’instar de la plupart des altcoins, après que le procès-verbal du Federal Open Market Committee (FOMC) ait révélé que certains membres pensaient que les taux d’intérêt auraient pu atteindre leur maximum. Selon le rapport, d’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la progression de l’inflation. Néanmoins, certains responsables politiques affirment que les perspectives économiques semblent plus solides que les projections de décembre.

Le prix du Bitcoin pourrait revenir à 48 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) montre presque un biais directionnel, passant en dessous du support de 51 335 $. À en juger par les indicateurs techniques, si BTC enregistre une clôture en bougie en dessous du niveau de congestion des acheteurs susmentionné, le roi de la crypto-monnaie pourrait revenir au niveau psychologique de 48 000 $. Dans un cas désastreux, BTC pourrait retester le bloc de commandes entre 45 556 $ et 46 691 $.

Le Relative Strength Index (RSI) a déjà enregistré un signal de vente en franchissant sa ligne de signal (bande jaune), tandis que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est en baisse et pourrait également passer en dessous de sa ligne de signal (bande orange). Pendant ce temps, les barres de l’histogramme MACD pâlissent.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers font preuve de détermination, le prix du Bitcoin pourrait se redresser, transformant 52 985 $ en support alors qu’il s’étend vers 55 000 $ ou, dans un cas très haussier, un niveau psychologique de 60 000 $. Une telle décision représenterait une hausse de 17 % par rapport aux niveaux actuels.

Le prix de l’Ethereum pourrait baisser de 5 %

Le prix de l’Ethereum (ETH), comme le BTC, répond à un signal de vente exécuté sur le RSI. Les traders qui tiendraient compte de cet appel pourraient voir l’ETH chuter de 5 % jusqu’au support de 2 770 $, coïncidant avec la ligne médiane du canal parallèle ascendant. Les barres pâles de l’histogramme MACD accentuent cette thèse baissière, solidifiée par le MACD plafonné qui s’écarte désormais vers le sud.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’inverse, une reprise parmi les haussiers pourrait faire monter le prix de l’Ethereum vers le nord, franchissant d’abord le sommet de la fourchette de 3 033 $ avant de créer un sommet local au-dessus.

Le prix d’ondulation est modéré par la pression croissante des frais généraux

Le prix du Ripple (XRP) reste dans les limites du canal parallèle descendant, un statut aggravé par la pression croissante sur les frais généraux. Plus précisément, le prix du XRP est confronté à une pression générale en raison des moyennes mobiles simples (SMA) sur 200 et 100 jours aux niveaux de 0,5643 $ et 0,5835 $ respectivement. Ces caractéristiques, associées au signal de vente que le RSI vient d’exécuter, font pencher la balance en faveur d’une baisse.

En conséquence, le prix du Ripple pourrait chuter de 7 % à 0,5001 $, niveaux testés pour la dernière fois le 7 février. Si ce niveau ne parvient pas à servir de support, le prix du XRP pourrait glisser jusqu’au plancher de support de 0,4734 $, soit environ 13 % en dessous des niveaux actuels.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers arrivent, une pression d’achat accrue pourrait entraîner une reprise du prix du Ripple. Un mouvement vers le nord pourrait permettre au jeton de paiement de dépasser les SMA de 200 et 100 jours et de ramener le niveau psychologique de 0,6000 $ à portée de main.

Dans un cas très haussier, le prix du XRP pourrait encore augmenter pour tester le blocus de 0,6421 $, soit près de 20 % au-dessus des niveaux actuels.

