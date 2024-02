Prédiction de prix des crypto-monnaies : TRON, Uniswap et Ripple – European Wrap 21 février | Cryptomonnaie

Circle, émetteur de l’une des plus grandes pièces stables de l’écosystème, USD Coin (USDC), a annoncé son intention de supprimer l’actif sur la blockchain TRON. Cette décision fait suite au récent article du fondateur de TRON, Justin Sun, sur l’avenir de TRON et prévoit d’intégrer ses actifs écosystémiques à la blockchain Bitcoin.

Circle a mis fin à son monnayage USDC sur TRON, à compter du 21 février, selon son annonce officielle. Le plan de Circle est d’interrompre le support de manière progressive, tandis que les activités de frappe cessent immédiatement, l’émetteur de l’USDC soutiendra le transfert du stablecoin vers d’autres blockchains par les clients jusqu’en février 2025.

1/ Nous abandonnons l’USDC sur la blockchain TRON dans le cadre d’une transition progressive. À compter d’aujourd’hui, nous ne frapperons plus d’USDC sur TRON. Les transferts et rachats d’USDC sur TRON continueront de fonctionner normalement jusqu’en février 2025. Lisez les détails : https://t.co/kw9A3ZUpWH — Cercle (@cercle) 21 février 2024

Uniswap, un échange crypto décentralisé, a lancé mercredi sa version 2 (v2) sur six chaînes : Arbitrum, Polygon, Optimism, Base, Binance Smart Chain et Avalanche. Les pools v2 d’Uniswap permettent aux utilisateurs d’échanger des actifs dans une interface mono-utilisateur et de minimiser le besoin de prise de décision initiale ou d’activités de mise en commun active de liquides.

Les mesures en chaîne soutiennent les gains hebdomadaires d’UNI, ce qui rend probable que le prix revienne à son sommet de 2024. Deux catalyseurs clés pourraient générer des gains pour Uniswap : le déploiement de la v2 sur six chaînes et des mesures haussières en chaîne. L’échange décentralisé a annoncé que les utilisateurs peuvent accéder à son DEX sur six principales blockchains, ouvrant ainsi son DEX à un large éventail d’utilisateurs de l’écosystème. Uniswap a expliqué que malgré la disponibilité de la version 3, les utilisateurs préfèrent la v2 pour sa simplicité.

Le PDG de Ripple, Brad Garlingouse, a commenté le procès SEC contre Ripple et un potentiel ETF XRP. La société de transfert de paiements a récemment acquis Standard Custody pour se lancer dans le secteur des dépositaires de crypto-monnaies.

Le prix du XRP s’est négocié latéralement au-dessus du niveau de 0,55 $ mercredi. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que la société de transfert de paiements Ripple a gagné sur des questions importantes dans le procès SEC contre Ripple.



