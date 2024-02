Convergence de la blockchain et des technologies cloud : entretien avec le fondateur de l’équipe web3 de Google, Allen Day | Cryptomonnaie

Pour la dernière édition de ma série « Crypto Opinion with Mike Ermolaev », j’ai pu discuter avec Allen Day, qui, lorsqu’il travaillait chez Google, a pu constituer l’équipe de développement web3 de l’entreprise à partir de zéro. Au cours de notre vaste discussion, Allen a abordé de nombreuses questions urgentes dans le monde du Web3 et au-delà. Défenseur du développement open source, tirant parti de la technologie centralisée et décentralisée pour optimiser les résultats finaux, Allen a partagé son point de vue sur le travail qu’il a effectué pour Google ainsi que sur ce qu’implique son prochain chapitre.

Allen était un entrepreneur avant de rejoindre l’équipe de Google et de créer efficacement le département Web3 de l’entreprise. Son rôle officiel chez Google était celui de développeur-avocat des technologies Web3, qu’Allen décrit comme un ensemble de technologies apportant des capacités d’actifs numériques au Web. Plutôt qu’une entité tout ou rien, Allen compare le Web3 à un cadran qui peut être tourné vers le haut ou vers le bas en fonction de l’importance des actifs numériques dans une application particulière. Dans les applications financières, ces actifs sont au premier plan, tandis que dans les applications sociales, ils peuvent jouer un rôle plus secondaire, même si les utilisateurs devront toujours créer une identité numérique sous la forme d’une paire de clés.

Le débat sur la centralisation

Le travail d’Allen chevauchait la frontière souvent difficile entre le développement décentralisé et centralisé. Pour Allen, cependant, il y a une place pour les deux types de développement, ce qu’il explique en comparant la situation à la façon dont les lois de puissance fonctionnent dans la vie :

« Il est naturel que les réseaux construits par les êtres vivants se développent selon une loi de puissance. Cela indique simplement que les nœuds plus gros se développent plus rapidement et que les nœuds connectés ajoutent de nouvelles connexions plus rapidement.

J’aime illustrer cela avec l’exemple du système nerveux du poulpe. Chacun des bras a des fonctions autonomes, comme la préhension et même une certaine capacité de détection de la lumière – c’est ainsi que fonctionne le camouflage. Mais pour faire des choses plus complexes, comme se cacher ou chasser, certaines informations doivent être transmises à un faisceau de nerfs dans la tête.

Pour en revenir à Google, on s’attend à ce que des nœuds plus gros, plus spécialisés et mieux connectés émergent ou s’intègrent au réseau, et même une validation de la croissance et de la vitalité du Web3 et d’Internet en général.

Nous constatons également que cela se produit en interne dans le web3 lui-même avec le concept de couche 2, de couche 3 et de mise à l’échelle fractale. La standardisation de facto comme EVM et Cosmos, et les systèmes d’intégration de blockchain qui font abstraction des informations pour permettre à l’information et à la valeur de circuler plus facilement comme Chainlink et LayerZero, sont des exemples de la loi du pouvoir à l’œuvre.

L’importance du travail open source

Chez Google, Allen a travaillé sur des ensembles de données publiques cryptomonnaies et des développements open source. Nous avons pu l’interroger sur l’importance du travail open source aussi bien dans ce secteur que plus largement. Selon Allen, ce type de travail et d’approche facilite la coordination, qui à son tour crée les conditions nécessaires à la croissance. Bien que le travail privé puisse produire des résultats, le meilleur moyen de stimuler la croissance macroéconomique à long terme est de recourir à l’open source, une philosophie soutenue par l’expérience de Google en matière de contributions largement utilisées et ouvertes à Internet.

C’est grâce au leadership d’Allen en matière d’open source que la stratégie Web3 de Google a pu prendre forme et rassembler une communauté plus large de personnes :

«Lorsque j’ai écrit mon premier article sur le blog de données cryptomonnaies sur le blog de Google, il s’agissait en fait d’un volontariat sans autorisation pour diriger la création d’une infrastructure ouverte de données cryptomonnaies – cela est clair rétrospectivement.

À l’époque, il n’existait que quelques logiciels sous licence payants pour effectuer des analyses spécifiques et des explorateurs de blocs pour examiner des transactions ou des adresses spécifiques une par une, mais pas d’ensembles de données à usage général que le public pouvait interroger ni de logiciel open source pour l’indexation.

Une communauté de data scientists et d’ingénieurs de données s’est rassemblée autour d’un projet sur GitHub appelé Blockchain-ETL et une communauté a émergé qui a contribué au code, qui a été exploité aux frais de Google pour créer un ensemble de données en tant que bien public. Mais ce n’était pas de la charité ; c’était une bonne affaire. Toutes ces activités de paiement au suivant ont conduit les entreprises du Web3 à choisir de s’appuyer sur Google, ce qui s’est traduit par un résultat net et positif pour tout le monde.

Je me sens très chanceux d’avoir pu fonder une faction au sein du mouvement des données ouvertes et je suis reconnaissant envers Google d’avoir créé un environnement dans lequel j’ai pu fonder l’équipe Google Web3 à partir de zéro.

Tirer le meilleur parti de la technologie cloud et blockchain

Bien que Google ait longtemps été l’un des acteurs centraux de l’industrie technologique, certains pourraient être surpris d’apprendre qu’en interne, il y avait beaucoup d’intérêt pour ce que beaucoup considèrent comme une technologie blockchain disruptive. Allen attribue cet intérêt interne à la curiosité généralisée des personnes averties pour les nouvelles technologies. Allen a pu se lier d’amitié avec de nombreuses personnes de l’équipe Google qui partageaient son intérêt et à partir de là, lancer l’incursion de Google dans le Web3.

Cependant, selon Allen, il n’était pas évident de transformer cet enthousiasme en fonction commerciale, et cela n’a finalement pas été une chose facile à faire. Il existait de nombreuses voies possibles, mais, pour des raisons pratiques, Allen a choisi une approche axée sur la vente, compte tenu de son expérience antérieure en tant qu’entrepreneur.

Il existait néanmoins une dichotomie entre les camps centralisés et décentralisés qu’il fallait surmonter afin de tirer le meilleur parti de chacun. Allen explique :

« Les centralisateurs examinent les blockchains et voient une technologie de base de données immature ou un cloud public sans autorisation avec presque aucune capacité. Peut-être qu’il peut être mis dans une boîte et produit pour faire quelque chose d’utile. Ou peut-être qu’il peut être interfacé.

Les décentralisateurs examinent le cloud et voient une tonne de fonctionnalités rentables et performantes rendues possibles par la centralisation, l’intégration verticale et la coordination hiérarchique – mais elles sont bloquées derrière le contrôle d’accès, ou ont d’autres bizarreries qui les rendent difficiles à intégrer. avec des systèmes ouverts.

Il est inévitable que nous assistions à des accommodements des deux côtés, les limites commencent à s’estomper et nous voyons des applications qui chevauchent les deux mondes, tirant le meilleur de chacun. En fin de compte, les clients ne se soucient pas de la façon dont les choses sont construites tant que la solution fonctionne.

Le partenariat Chainlink-Google

Un bon exemple de projet auquel Allen a participé et qui a montré comment les capacités de ces deux types de systèmes peuvent être exploitées pour créer une application hybride est le travail de Google avec les oracles Chainlink pour rendre les prédictions météorologiques plus fiables.

Le projet a pris en compte les données météorologiques de la NOAA, une agence gouvernementale américaine. Cette agence a besoin de quelque chose de fiable et éprouvé pour pouvoir déplacer les données météorologiques. Ils mettent à disposition des fichiers CSV via FTP, que Google récupère ensuite et place dans une base de données appelée BigQuery. Tout cela se produit régulièrement, mais du point de vue de la NOAA, il serait trop coûteux de mettre ces données volumineuses en chaîne, et trop exotique et peu fiable d’avoir l’un des nouveaux systèmes de fichiers décentralisés dans leur chaîne d’approvisionnement.

Ces données sont inestimables pour les personnes opérant à différents niveaux, par exemple les institutions financières qui spéculent sur les contrats à terme du blé en utilisant des données météorologiques. Ils effectuent des transactions importantes et disposent de comptes bancaires, de courtiers, de licences d’exploitation, etc. Pour ce type d’opération, le recours à un fournisseur de cloud ne pose pas de problème.

Là où cela devient plus intéressant, c’est d’examiner certaines des autres parties qui utilisent ces informations. Selon Allen, « Disons que nous avons une certaine demande pour les mêmes données pour l’assurance-récolte de la part des agriculteurs en pleine propriété. Les clients ne correspondent pas à ce que la banque et le courtier s’attendent à voir. Le client veut un micro-produit, n’a pas de compte bancaire, il est difficile d’évaluer les risques, etc. Chacun de ces clients est petit, mais ils sont nombreux et avec la technologie conventionnelle, il a été difficile de les servir. de manière rentable.

Ne serait-il pas formidable s’il existait une technologie disponible qui pourrait rendre la micro-assurance disponible avec des frais généraux très faibles en automatisant davantage les processus commerciaux ? C’est ce à quoi nous voulions parvenir avec les contrats intelligents intégrés au cloud, et nous avons montré comment y parvenir en utilisant le meilleur de la technologie cloud et le meilleur de la technologie blockchain pour résoudre le problème.

Chapitre suivant

Même si le travail effectué par Allen pour Google était révolutionnaire, il n’avait pas pour objectif de rester là à long terme. Ses intérêts étaient ailleurs. Selon lui, « Mon projet initial était de rester seulement quelques années, puis de chercher à fonder, cofonder ou rejoindre une startup de biotechnologie. Vous voyez, j’ai été initialement embauché pour effectuer un travail lié à la bio avant de découvrir qu’il serait préférable pour moi et Google de passer à la cryptomonnaie.

Le travail de cryptomonnaie que je faisais a eu beaucoup de succès et a été amusant pendant un certain temps, alors je suis resté. Tout le monde n’a pas la chance de créer un nouveau domaine de produits radicalement nouveau dans une entreprise technologique mondiale aussi importante, j’ai donc senti que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. J’ai pu voir et aider beaucoup de mes compatriotes open source à démarrer et à créer des entreprises dans le domaine des données cryptomonnaies, et certains d’entre eux étaient également des clients de Google, donc c’était synergique tout autour et très amusant.

Mais à mesure que les choses devenaient plus grandes et plus structurées, Allen a décidé qu’il était temps pour lui de déménager ailleurs et de poursuivre les choses qu’il avait initialement prévu de faire. Il est actuellement impliqué dans des projets web3, données et IA, et effectue également un travail de mentorat et de conseil. Compte tenu de son succès, nous sommes tous intéressés de voir le type d’impact qu’il aura dans ce prochain chapitre de sa carrière.

PS : J’ai initialement publié cette interview sur Benzinga, mais j’ai hâte de partager cette interview exclusive avec tous les lecteurs de Netcost-Security.

