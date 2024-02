Le PDG de Ripple critique la SEC, affirmant que le régulateur a constamment perdu et que le prix du XRP se maintient au-dessus de 0,55 $. | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a critiqué le procès intenté par la SEC contre l’entreprise, dans une récente interview avec Bloomberg.

Garlinghouse explique pourquoi Ripple a été contraint de s’appuyer sur des décisions de justice pour plus de clarté réglementaire et un potentiel ETF XRP.

Le prix du XRP est resté stable au-dessus de 0,55 $ mercredi, en baisse de 1 % sur la journée.

Le PDG de Ripple, Brad Garlingouse, a commenté le procès SEC contre Ripple et un potentiel ETF XRP. La société de transfert de paiements a récemment acquis Standard Custody pour se lancer dans le secteur des dépositaires de crypto-monnaies.

Le prix du XRP s’est négocié latéralement au-dessus du niveau de 0,55 $ mercredi.

Daily Digest Market Movers : le PDG de Ripple déclare que la société a gagné le procès de la SEC

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que la société de transfert de paiements Ripple a gagné sur des questions importantes dans le procès SEC contre Ripple.

Garlinghouse fait probablement référence à la décision du juge Analisa Torres du 13 juillet selon laquelle XRP n’était pas considéré comme une garantie dans ses ventes sur le marché secondaire.

Garlinghouse a déclaré à Bloomberg que la SEC avait systématiquement perdu ses procès contre Coinbase, Ripple également (décisions précédentes dans le procès SEC contre Ripple).

Le procès SEC contre Ripple a dépassé son affaire de découverte liée aux recours, mercredi.

Garlinghouse a partagé ses réflexions sur la façon dont l’entreprise de transfert de paiements a été confrontée à la réglementation par l’application et par le biais de décisions de justice.

Le PDG de Ripple accueille Ripple ETF et a discuté de sa possibilité dans une interview avec Bloomberg mardi.

Garlinghouse appelle à plus de clarté sur la réglementation de la cryptomonnaie et déclare que la SEC se rendra probablement compte le plus tôt possible qu’elle a systématiquement perdu ses procès contre les sociétés de cryptomonnaie.

Analyse technique : le prix du XRP reste stable au-dessus de 0,55 $

Le prix du XRP est dans une tendance à la hausse et l’altcoin se négocie actuellement à 0,5518 $. L’altcoin fait face à une résistance aux niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8 % et 78,6 % de sa baisse du plus haut de 2024 au plus bas de janvier.

Le prix du XRP devrait faire face à une résistance à 0,5812 $ et 0,6073 $, en route vers 0,6405 $. L’altcoin pourrait trouver un support au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,5446 $.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) soutient la dynamique positive du prix du XRP. Cependant, la barre rouge sur l’Awesome Oscillator (AO) signale que la tendance haussière n’est probablement pas en place, un balayage du support est probable avant que le prix du XRP ne reprenne sa remontée vers l’objectif de 0,6405 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement Fib de 38,2 % pourrait invalider la thèse haussière et signaler une baisse du prix du XRP.

