Bitcoin est à 23 % des ATH, mais le commerce de détail n’est toujours pas là, pourquoi ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est à 23 % du sommet historique de 69 000 $.

Les investisseurs particuliers semblent absents malgré le rallye de 242 % du BTC au cours des 15 derniers mois.

Les investisseurs doivent faire preuve de prudence si le crypto pionnier ne parvient pas à franchir la barre des 52 000 à 53 000 dollars.

Jusqu’à présent, le parcours de Bitcoin a été tout simplement choquant. De l’approbation des ETF aux pays qui se préparent à la réglementation de la cryptomonnaie, le paysage de la cryptomonnaie semble avoir beaucoup changé. Le commerce de détail, qui a été jusqu’à présent l’un des principaux moteurs des hausses, semble être absent de ce cycle ; une recherche rapide sur Google Trends révèle un faible intérêt.

tendances Google

S’appuyer uniquement sur Google Trends ne suffit pas en raison de l’évolution de la manière dont les utilisateurs accèdent aux informations. Selon le récent rapport sur les résultats de Coinbase, l’activité de vente au détail est restée faible au quatrième trimestre 2023. Pour être plus précis, l’activité de vente au détail entre le deuxième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023 est restée inférieure au quatrième trimestre 2020, ce qui ajoute du crédit au fait que le commerce de détail n’est pas encore là.

Activité de vente au détail trimestrielle de Coinbase

Raisons pour lesquelles les investisseurs particuliers ne sont pas encore là

Voici quelques raisons qui pourraient expliquer le manque d’implication du commerce de détail.

Les blessures du commerce de détail sont fraîches : le crash de Terra Luna associé aux blessures causées par la faillite de FTX sont encore fraîches. De nombreux investisseurs du krach de 2021 ne sont toujours pas guéris, ce qui pourrait les dissuader de réinvestir. Des réglementations sévères : malgré une réglementation plus claire et de multiples méthodes d’intégration, les réglementations dissuadent toujours les investisseurs particuliers d’entrer dans le paysage des cryptomonnaies. La crypto-monnaie a perdu de son attrait : pendant cinq à dix ans, les crypto-monnaies ont été sous les projecteurs, le « futur de la finance » étant un discours majeur qui a attiré les investisseurs. Mais les développements récents dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) semblent siphonner l’attention des investisseurs particuliers. Nouveau cycle : l’approbation de l’ETF Bitcoin spot rend ce cycle différent des autres puisque les institutions peuvent désormais s’exposer directement aux actifs cryptomonnaies. Compte tenu du processus de réflexion des investisseurs particuliers, ils seraient les derniers à entrer sur les marchés. Dans un tel cas, le rallye en cours pourrait n’être qu’une phase d’accumulation institutionnelle, et les investisseurs particuliers pourraient arriver une fois que BTC aura franchi son précédent sommet historique à 69 000 $.

Bien que tout ou partie de ce qui précède puisse être vrai, développons le quatrième point.

Un cycle différent : l’effet ETF

En supposant que ce cycle soit différent, examinons le graphique des prix du Bitcoin et discutons de ce à quoi nous attendre ensuite.

Si le cycle est différent en raison de l’approbation de l’ETF Bitcoin spot, alors le mouvement en cours pourrait être une phase d’accumulation. Dans ce cas, le commerce de détail entrera probablement au moment ou après avoir dépassé le sommet historique (ATH) de 69 000 $.

Cette perspective soulève deux questions.

Le prix du Bitcoin continuera-t-il à augmenter au même rythme ? Si oui, alors le commerce de détail fera probablement son retour bientôt, et Bitcoin dépassera 69 000 $ et envisagera potentiellement un nouveau test de 100 000 $ ou plus. Y aura-t-il un ralentissement de la hausse, conduisant à une consolidation, voire à une correction ? Si oui, jusqu’où le prix du Bitcoin peut-il descendre ?

Bien qu’elle ne soit qu’à 23 % des ATH, la phase d’accumulation institutionnelle pourrait durer plus longtemps, surtout si BTC corrige

Nostalgie du mini-cycle 2019

Le mini-cycle de 2019 a fait passer le prix du Bitcoin d’un creux cyclique de 3 124 $ à 13 870 $, c’est-à-dire que le BTC était à environ 30 % de son plus haut historique. Après avoir formé ce sommet local, il y a eu une lente hémorragie qui s’est corrigée à 3 880 $.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Le prix du Bitcoin a augmenté de 242 % par rapport au plus bas du cycle précédent de 15 473 $ et a atteint un sommet local de 53 000 $, c’est-à-dire qu’il est à environ 24 % de son plus haut historique de 69 000 $. Même si l’histoire ne se répète pas, elle rime souvent. Par conséquent, il est encore possible que cette tendance haussière forme un sommet local à environ 53 000 $ et se corrige à la baisse.

La correction pourrait envoyer le BTC à 42 235 $, ce qui correspond au point médian de la fourchette du marché baissier précédent. Bien que cela soit peu probable, les investisseurs doivent faire preuve de prudence quant à la cassure du niveau susmentionné. Cette évolution baissière pourrait envoyer le prix du Bitcoin au prochain niveau de support clé de 32 293 $.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Réflexions finales

Même si une correction des perspectives est hautement improbable, elle ne doit pas être négligée. Surmonter l’obstacle de 52 000 $ à 53 000 $ ouvrira la voie au prix du Bitcoin pour atteindre 60 000 $, puis tentera de retester le sommet historique de 69 000 $. Au-delà de ce niveau, BTC entrera en mode découverte de prix, où il sera libre de toute entrave et entièrement dépendant du sentiment des investisseurs et des afflux de capitaux.

