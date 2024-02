Le volume des échanges de VanEck spot BTC ETF inspire la force du prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

L’ETF VanEck spot BTC, HODL, est devenu parabolique mardi, grimpant 14 fois en une journée.

Avec plus de 258 millions de dollars de volume de transactions aujourd’hui, HODL affiche une moyenne de produits 60X avec 32 000 transactions individuelles.

Le BTCW de WisdomTree et l’IBIT de BlackRock font également la une des journaux avec des volumes de transactions qui montent en flèche.

Le prix du Bitcoin s’est renforcé autour de cette nouvelle, renforcé par les affirmations selon lesquelles MicroStrategy achètera du BTC pour toujours.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant en une seule fois le 10 janvier. Cette décision historique a formé le thème de base qui continue de stimuler les marchés, avec un développement récent aidant le prix du Bitcoin à trouver force en revitalisant les traders BTC.

Lisez aussi : Le prix du Bitcoin baisse d’une fraction pour liquider près de 160 millions de dollars de positions longues

L’ETF VanEck spot BTC devient fou

Eric Balchunas, un expert spot Bitcoin ETF de Bloomberg Intelligence, a rapporté que le HODL de VanEck est devenu parabolique mardi, augmentant de 14 fois le volume quotidien des transactions pour atteindre 258 millions de dollars. Selon lui, cela n’est pas orthodoxe compte tenu du poids de l’émetteur sur le marché, le taux de participation étant attribué à seulement 32 000 transactions individuelles. «C’est 60 fois sa moyenne», explique Balchunas.

$HODL se déchaîne aujourd’hui avec déjà 258 millions de dollars de volume, soit un bond de 14 fois par rapport à sa moyenne quotidienne, et il ne s’agit pas d’un seul gros investisseur (ce qui aurait du sens) mais plutôt de 32 000 transactions individuelles, soit 60 fois sa moyenne. Je ne sais pas comment expliquer… peut-être qu’il a été ajouté à une plate-forme au cours du week-end ? pic.twitter.com/VTkjboS0ff – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 20 février 2024

Parmi les autres ETF BTC qui font également la une des journaux, citons BTCW de WisdomTree, enregistrant un volume de transactions de 154 millions de dollars, soit 12 fois la moyenne du produit d’investissement et 25 fois ses actifs via 23 000 transactions individuelles. Cela sort également de l’ordinaire, étant donné que le même produit d’investissement n’a enregistré que 221 transactions vendredi. Par ailleurs, l’IBIT de BlackRock a enregistré une augmentation des volumes de transactions, Balchunas décrivant la tournure des événements comme des « mystères non résolus ».

Balchunas réfute l’hypothèse selon laquelle l’augmentation des volumes de transactions sur les ETF est liée à la baisse des prix du Bitcoin.

Selon Balchunas, il est faux de supposer que l’augmentation des volumes explique la faiblesse du prix du Bitcoin, affirmant que cela n’a aucun sens compte tenu des petits actifs sous gestion (AUM) et des actionnaires comme HODL.

Pour la foule « bruh volume doit être vendu parce que BTC est en train de faire du dumping : a) cela n’a aucun sens étant donné le peu d’actifs / actionnaires existants de ces ETF b) en plus, vous ne voyez jamais des tonnes de sorties dans le tout nouvel ETF qui est en rallye mode c) il y a tellement d’autres détenteurs de BTC en plus… – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 20 février 2024

FAQ sur les ETF cryptomonnaies

Pendant ce temps, le prix du Bitcoin semble se renforcer après avoir liquidé des millions de positions longues. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière semble établir un nouveau support à 51 335 $. Néanmoins, la prudence est de mise car le BTC est toujours massivement suracheté, ce qui est souvent une recette pour une correction.

Sur la base du graphique journalier de la paire de trading BTC/USDT, le prix du Bitcoin se situe à nouveau dans une fourchette, confirmant la thèse selon laquelle le marché est un jeu de liquidité sur une courte période de temps, dans lequel les teneurs de marché liquident les traders et les investisseurs, ou il existe un niveau de liquidité (ordres) que les teneurs de marché visent à collecter.

Il appartient aux investisseurs d’être prudents et d’ignorer les jeux de liquidité à court terme, en faisant preuve de patience et de fermeté.

Graphique BTC/SDT sur 1 jour

Lisez aussi: Le prix du Bitcoin penche vers le sud pour envoyer près de 160 millions de dollars de longs sous l’eau

MicroStrategy achètera Bitcoin pour toujours

Pendant ce temps, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré dans une interview avec Bloomberg qu’il n’envisageait pas de vendre du Bitcoin. Au lieu de cela, il dit : « Je vais acheter le top pour toujours », ajoutant que « Bitcoin est la stratégie de sortie, c’est l’actif le plus puissant ».

Dirigeant l’une des plus grandes sociétés d’investissement Bitcoin au monde, Saylor est un partisan déclaré du BTC. Le portefeuille BTC de la société vaut désormais 10 milliards de dollars (environ 190 000 jetons BTC), après avoir enregistré jusqu’à 3,2 milliards de dollars de bénéfices non réalisés la semaine dernière.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :