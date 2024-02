Le prix de l’Ethereum dépasse le seuil psychologique de 3 000 $ après 20 mois, inspirant des conjectures sur une autre saison | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a testé le niveau psychologique de 3 000 $, un seuil atteint pour la dernière fois en 2022.

L’ETH pourrait chuter de 10 %, offrant ainsi aux investisseurs marginalisés une autre entrée avant la prochaine hausse.

La thèse baissière sera invalidée si le jeton PoS enregistre un sommet supérieur au sommet de 3 004 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a réussi à franchir une étape cruciale pour la première fois depuis des mois, ce qui constitue une démonstration de force remarquable étant donné que le prix du Bitcoin (BTC) a fait allusion à une baisse. Cela indique qu’Ether a réussi à contourner le signal BTC, ce qui a amené les marchés à spéculer sur la question de savoir si une autre saison alternative est en cours.

Ethereum teste 3 000 $ après presque deux ans

Le prix de l’Ethereum (ETH) a abandonné mardi le niveau psychologique de 3 000 $, un niveau testé pour la dernière fois le 26 avril 2022, il y a près de deux ans. Cela survient un jour après que le jeton Proof-of-Stake (PoS) a surperformé le BTC avec des gains hebdomadaires à deux chiffres et une hausse de l’intérêt ouvert.

Au cours des dernières 24 heures, le prix de l’Ethereum a chuté de 0,78 %, entraînant la liquidation de jusqu’à 15,47 millions de dollars de positions courtes contre 20 millions de dollars de positions longues. La disparité montre que la plupart des traders ont anticipé la hausse du prix de l’Ethereum et ont pris des positions longues, mais que leurs bénéfices étaient plus élevés, de sorte que leurs comptes sur marge ne pouvaient plus supporter les positions ouvertes.

Liquidations d’ETH

Dans l’état actuel des choses, le prix de l’Ethereum souffre des conséquences d’un actif suracheté, observé avec un indice de force relative (RSI) supérieur à 70. Les traders cherchant à prendre de nouvelles positions longues devraient probablement attendre car le marché des ETH court un risque élevé de recul. sud.

Un tel biais directionnel pourrait offrir aux investisseurs marginalisés ou en retard une opportunité d’achat autour du niveau de support de 2 689 $ avant la prochaine étape haussière. Cela indiquerait une baisse de 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Dans un cas désastreux, le prix de l’Ethereum pourrait tomber en dessous du niveau susmentionné pour tester le niveau de 2 500 $. Ou bien, l’ETH pourrait trouver un support au niveau critique de 2 388 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les traders de l’ETH font preuve de force, le prix de l’Ethereum pourrait récupérer le cap des 3 000 $, allant potentiellement jusqu’à récupérer le sommet de la fourchette de 3 004 $. Un bougie décisif clôturant au-dessus de ce sommet local sur la période quotidienne invaliderait la thèse baissière.

Une saison alternative arrive-t-elle ?

Pendant ce temps, des spéculations circulent selon lesquelles la décision audacieuse du prix d’Ethereum par rapport à la consolidation des prix de BTC pourrait être le début d’une saison alternative.

La saison alternative est un terme familier utilisé pour décrire une phase où investir dans les altcoins offre de meilleurs rendements que Bitcoin ou Ethereum. Par conséquent, la domination du Bitcoin sur le marché diminue et celle des altcoins augmente. L’indicateur de saison alternative de BlockchainCenter penche également en faveur d’une éventuelle saison altcoin par opposition à une saison Bitcoin.

Indice de saison alternative

Résumé rapide d’une saison alternative en jeu

De nouveaux capitaux entrent dans l’écosystème des crypto-monnaies, affluant effectivement vers les pièces stables, Bitcoin ou Ethereum, de préférence qu’ils soient relativement sûrs : vérifiez ! Les marchés rebondissent suite à cet afflux de capitaux : vérifiez ! Les bénéfices de ces écosystèmes, ainsi que les nouveaux capitaux, sont transférés vers les altcoins : en cours Cette rotation du capital déclenche une saison alternative : résultat possible !

Le graphique ci-dessus fournit une représentation visuelle.

FAQ sur l’Ethereum

