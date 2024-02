Shiba Inu est probablement au bord d’une hausse des prix du SHIB alors que le meme coin voit le volume capituler | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Shiba Inu ont réalisé d’importantes pertes de volume sur leurs avoirs SHIB entre le 8 et le 20 février.

Le volume du SHIB sur les bourses est dans une tendance à la baisse depuis trois mois, il s’élève à 77,78 billions mardi.

Le prix du Shiba Inu a légèrement baissé à 0,00000987 mardi.

Shiba Inu, l’une des plus grandes pièces mèmes de l’écosystème cryptomonnaie, a observé une importante capitulation des détenteurs de SHIB au cours des deux dernières semaines. Cela pourrait entraîner une hausse massive du prix du SHIB, si la tendance se répète. Les métriques en chaîne soutiennent la tendance haussière de Shiba Inu.

Les métriques en chaîne soutiennent la thèse des gains de prix SHIB

Shiba Inu a observé une capitulation massive à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois. Chaque fois que les détenteurs de SHIB réalisent des pertes importantes, le prix de la pièce mème enregistre des gains massifs. Comme on l’a vu en mars 2023 et juillet 2023, le prix du SHIB a atteint son sommet local alors que les détenteurs du SHIB ont réalisé des pertes.

Si la tendance se répète, le prix du SHIB pourrait bientôt atteindre un sommet local dans les semaines et les mois à venir. Le graphique Santiment ci-dessous montre les transactions à gros volume évaluées à 100 000 $ et plus ainsi que le volume des pertes réalisées par les traders entre le 8 et le 20 février.

Transactions de baleines Shiba Inu et profit/perte réalisé par le réseau

L’offre de la pièce mème sur les bourses est dans un état de baisse constante depuis le 22 novembre 2023. L’offre de SHIB est passée de 85,11 billions à 77,78 billions entre le 22 novembre et le 20 février. Cela marque une baisse significative de l’offre de SHIB sur les bourses, soutenant la thèse des gains de prix SHIB, à mesure que la pression de vente sur la pièce meme diminue.

Offre SHIB sur les bourses. Source : Santiment

Le prix du Shiba Inu pourrait remonter vers son pic de 2024

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Shiba Inu est de 0,0000987 $. La pièce meme est actuellement au-dessus du support au retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse du sommet de 2024 au plus bas de janvier, à 0,0000968 $. SHIB fait face à une résistance aux retracements Fib de 61,8 % et 78,6 % à 0,0000997 $ et 0,00001039 $. L’objectif est le pic de Shiba Inu en 2024, soit 0,00001093 $.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile suggère qu’il existe une dynamique positive. L’Awesome Oscillator indique que la tendance haussière de SHIB pourrait changer, SHIB pourrait donc balayer le support à 0,0000968 $ avant de se rallier à son objectif.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement Fib de 50 % pourrait invalider la thèse haussière du prix du Shiba Inu.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :