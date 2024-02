Les carnets de commandes Bitcoin sont les plus liquides depuis octobre alors que la profondeur du marché approche les 540 millions de dollars | Cryptomonnaie

Les carnets de commandes Bitcoin sont les plus liquides depuis octobre, indique la profondeur du marché de 2%.

Les bourses américaines sont à l’origine de la hausse de la liquidité du carnet de commandes mondial.

Comme prévu en décembre, les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin (BTC) basés aux États-Unis et approuvés en janvier ont un impact non seulement sur le prix de la crypto-monnaie, mais également sur la liquidité du carnet d’ordres ou sur la capacité de négocier à des prix stables.

Ces effets sont de plus en plus évidents un mois après le début des négociations d’une douzaine d’ETF.

Tôt mardi, la profondeur du marché de Bitcoin de 2 % sur 33 bourses centralisées, ou la valeur combinée des ordres d’achat et de vente à moins de 2 % du prix du marché, a atteint 539 millions de dollars. Il s’agit du plus haut niveau depuis octobre et d’une augmentation d’environ 30 % depuis que les ETF au comptant sont arrivés sur le marché le 11 janvier, selon les données suivies par Kaiko, basée à Paris.

BTC : profondeur de marché agrégée de 2 % (Kaiko) (Kaiko)

Plus la profondeur ou la liquidité du marché est grande, plus il est facile d’acheter et de vendre de grandes quantités sans affecter les prix, et moins le dérapage est important, plus la différence entre les prix auxquels les transactions sont cotées et exécutées.

Selon Kaiko, les bourses basées aux États-Unis ont mené l’augmentation de la profondeur du marché mondial du bitcoin.

La part des bourses américaines dans la profondeur du marché mondial de 2 % est passée de 14,3 % à 48 % depuis que les attentes des ETF au comptant ont saisi le marché en octobre.

Bien que la profondeur du marché se soit améliorée, elle reste bien en deçà des niveaux supérieurs à 800 millions de dollars observés avant l’effondrement de l’échange cryptomonnaie FTX de Sam Bankman-Fried et de sa société sœur, Alameda Research, en novembre 2022.

La part des échanges américains s’est nettement améliorée depuis octobre. (Kaïko) (Kaïko)

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :