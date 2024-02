Le prix du XRP rebondit alors que le marché se prépare aux effets des nouveaux développements dans la bataille juridique SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP augmente légèrement le mardi 20 février, grimpant à 0,5741 $.

La phase de réparation du procès SEC contre Ripple commence mercredi et la découverte devrait se terminer.

De nouvelles informations contenues dans le procès de la SEC pourraient influencer l’issue de la bataille juridique entre les deux parties.

Le prix du XRP grimpe jusqu’à un sommet de 0,5741 $ mardi, se rapprochant de son objectif de 0,60 $. L’altcoin est dans une tendance à la hausse, alors que le procès SEC contre Ripple entre dans une nouvelle phase de sa bataille juridique, connue sous le nom de « recours ». La phase de réparation pourrait aboutir à un jugement déclaratoire sur la question portée devant le tribunal, à l’octroi de dommages-intérêts et/ou à l’imposition de sanctions.

Dans la décision initiale du juge Torres, Ripple n’avait enfreint la loi sur les valeurs mobilières que dans les ventes à des clients institutionnels, et non à des investisseurs particuliers, et il est toujours possible que de nouvelles preuves provenant des états financiers et des contrats de vente institutionnels partagés par Ripple puissent être révélées et influencer l’issue du procès SEC contre Ripple.

Daily Digest Market Movers : échéance clé dans le procès SEC contre Ripple, de nouvelles informations font surface

Alors que la phase de découverte liée aux remèdes touche à sa fin, il est probable que de nouvelles informations fassent surface dans la bataille juridique entre la SEC et Ripple.

Le régulateur a demandé les états financiers de Ripple et les ventes institutionnelles de XRP après la plainte (après le procès de la SEC).

Les informations contenues dans ces documents pourraient influencer la demande de la SEC en termes d’amende en cas de violation des lois sur les valeurs mobilières et l’issue globale du procès.

L’échéance est fixée au mardi 20 février, la bataille judiciaire entre dans une nouvelle phase de « recours ».

La victoire partielle de Ripple dans la bataille juridique a poussé le prix du XRP à son sommet de 2023. Par conséquent, les détenteurs de XRP ont les yeux rivés sur l’issue de la phase de découverte liée aux remèdes alors qu’elle touche à sa fin.

Analyse technique : le prix du XRP pourrait atteindre son sommet de 0,6405 $ en 2024

Le prix du XRP est actuellement dans une tendance haussière. L’altcoin envisage son sommet de 0,6405 $ en 2024 comme objectif de son rallye. Le prix du XRP pourrait faire face à une résistance au retracement Fibonacci de 78,6 % de sa baisse par rapport à son sommet de 2024, à 0,6073 $.

L’indicateur Moving Average Convergence Divergence (MACD) et l’Awesome Oscillator (AO) soutiennent tous deux la tendance haussière du XRP et signalent qu’il existe une dynamique positive.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

En cas de baisse du prix du XRP, l’altcoin pourrait balayer le support à 0,5248 $ avant de rebondir au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,5446 $ et de tenter à nouveau un rallye à 0,6405 $.

