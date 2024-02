Le prix injectif pourrait augmenter de 15 % alors que l’INJ défie la pression de vente | Cryptomonnaie

Le prix injectif semble prêt à rompre avec sa consolidation de deux mois.

Les investisseurs pourraient s’attendre à une hausse de 15 % de l’INJ dans un avenir proche.

Les métriques en chaîne améliorent les chances d’un résultat positif.

Un bougie de 12 heures clôturant en dessous de 34,15 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix des injections (INJ) se situe dans une fourchette de consolidation étroite depuis près de deux mois. La récente augmentation de la pression d’achat a poussé l’INJ sur le point de déclencher un rallye en cas de rupture.

Le prix injectif se rapproche d’une tendance haussière

Le prix injectif a créé la fourchette de 31,09 $ à 43,40 $ au cours de la consolidation en cours de deux mois. Dans cette fourchette étroite, INJ a produit des sommets plus bas, qui peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance, révélant un niveau de résistance en baisse qui doit encore être franchi. Mais le point médian de la fourchette de 37,25 $ a déjà été basculé vers un niveau de support, ce qui constitue une évolution positive pour les haussiers.

À l’avenir, le prix injectif doit se maintenir au-dessus de 37,25 $ et franchir la ligne de tendance à la baisse pour relancer sa démarche visant à retester le sommet de la fourchette à 43,40 $. Cette décision constituerait un gain de près de 15 % pour les investisseurs.

L’indice de force relative est passé au-dessus de son niveau moyen de 50, ajoutant encore plus de crédit aux perspectives haussières. L’Awesome Oscillator a également commencé à produire des histogrammes verts au-dessus du niveau zéro, suggérant la domination de la dynamique haussière.

Graphique INJ/USDT sur 12 heures

Les données techniques montrent des perspectives positives pour le prix injectif, jetons un coup d’œil aux mesures en chaîne.

Les indicateurs d’adresses actives et de croissance du réseau de Santiment montrent une légère hausse après un plateau entre le 3 et le 12 février, suggérant un afflux d’investisseurs nouveaux et intéressés aux niveaux de prix actuels.

Adresses actives INJ et croissance du réseau

De plus, le volume en chaîne a noté une augmentation de 300 %, passant de 65 millions à 260 millions entre le 4 et le 20 février, ce qui constitue une évolution haussière dans son ensemble pour le réseau d’Injective et améliore la probabilité d’un rallye pour le prix d’Injective.

Volume INJ

Bien que l’optimisme concernant le prix injectif soit logique, les investisseurs doivent examiner les mesures en chaîne, qui suggèrent qu’une vente potentielle se charge en arrière-plan. Bien qu’une vente massive puisse se produire après une hausse de 15 %, les investisseurs doivent se méfier d’un éventuel renversement du prix du Bitcoin. Dans un tel cas, si INJ produit un bougie de douze heures clôturant en dessous de 34,15 $, cela créera un plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans ces circonstances pessimistes, le prix de l’Injective pourrait baisser de 9 % et revenir au plus bas de la fourchette à 31,09 $.

