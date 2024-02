Prédiction des prix du protocole océanique : OCEAN pourrait offrir une autre opportunité d’achat avant la prochaine étape | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ocean Protocol a explosé de plus de 100 % depuis le début du mois de février avant un rejet.

OCEAN pourrait chuter de 8 % pour offrir une autre opportunité d’achat avant de retrouver le plus haut de la fourchette de 0,8041 $.

La thèse haussière sera invalidée si le jeton de données cryptomonnaies casse et clôture en dessous de 0,5963 $.

Le prix de l’Ocean Protocol (OCEAN) a grimpé en flèche en février, se ralliant aux côtés de ses pairs du secteur de la cryptomonnaie IA. La frénésie a été alimentée par l’euphorie des bénéfices de Nvidia ainsi que par l’optimisme plus large du marché.

Le prix de l’Ocean Protocol offrira une opportunité d’achat

Mesuré à partir d’une fourchette de marché comprise entre 0,3895 $ et 0,8031 $, le prix de l’Ocean Protocol se négocie en dessous du niveau de Fibonacci de 78,6 %, qui offre une résistance immédiate à 0,7061 $. Cependant, l’indice de force relative (RSI) montre que l’OCEAN est suracheté et pourrait bientôt être prêt à être vendu car l’indicateur de dynamique se dirige vers le sud.

Si la trajectoire du RSI se poursuit, suggérant effectivement une dynamique de baisse, le prix du Protocole Océan pourrait chuter d’environ 8 % jusqu’au niveau de Fibonacci le plus critique de 61,8 % à 0,6451 $. Une telle décision offrirait aux investisseurs secondaires un point d’entrée facile avant que le prix de l’OCEAN ne reprenne sa tendance intermédiaire.

Graphique OCEAN/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, alors que les haussiers maintiennent toujours une forte présence sur le marché OCEAN, le prix du protocole océanique pourrait s’étendre vers le nord, faisant passer le niveau de Fibonacci à 78,6 % en support et l’utilisant comme point de départ pour reprendre le plus haut de la fourchette de 0,8031 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau, signifiant effectivement un plus haut plus élevé, invalideraient la thèse baissière.

Les grands volumes de barres d’histogramme vertes sur les indicateurs de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et d’oscillateur génial (AO) en territoire positif soutiennent les arguments en faveur des traders. Ceci est souligné par la position du MACD au-dessus de la ligne de signal (bande orange), faisant allusion à un possible nouveau cycle haussier en cours.

