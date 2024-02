La tendance à la hausse des prix du rendu ne s’arrêtera probablement pas au milieu de l’euphorie des pièces cryptomonnaies de l’IA | Cryptomonnaie

Le prix du rendu a grimpé de près de 50 % en moins de deux semaines, alors que le récit des crypto-monnaies AI stimule les marchés.

Le RNDR pourrait étendre les gains de 15 % à 7 0000 $ alors que les jetons d’IA occupent le devant de la scène avant les bénéfices de Nvidia.

La thèse haussière sera invalidée en cas de cassure et clôturera en dessous du niveau de Fibonacci à 61,8 % à 4,7330 $.

Le prix du Render (RNDR) se négocie avec un biais haussier, enregistrant une série de hauts et de bas plus élevés depuis la dernière semaine de janvier. D’un point de vue technique et en chaîne, le potentiel de hausse de la pièce cryptomonnaie IA n’est peut-être pas encore terminé, car les jetons IA progressent avant les bénéfices de Nvidia.

Rendu des yeux niveau psychologique de 7 0000 $

Le prix du Render (RNDR) a grimpé de près de 50 % depuis le 7 février avant un rejet du sommet de la fourchette du marché à 6,4350 $. Cependant, avec les jetons d’IA occupant actuellement le devant de la scène, les traders pourraient avoir une seconde chance au barrage routier avec la possibilité de passer à travers.

L’indice de force relative (RSI) reste orienté vers le nord malgré le surachat du RNDR, ce qui suggère que la dynamique est toujours en hausse. Ceci est accentué par la forte présence des haussiers sur le marché RNDR, constatée avec les grands volumes de barres d’histogramme vertes de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et de l’oscillateur génial (AO) en territoire positif.

Le MACD évolue également au-dessus de sa ligne de signal (bande orange), ce qui suggère qu’un nouveau cycle haussier se profile. Si les haussiers tentent à nouveau de franchir le barrage routier, le prix du Render pourrait le dépasser pour atteindre le niveau psychologique de 7,0000 $, soit près de 15 % au-dessus des niveaux actuels.

Graphique RNDR/USDT sur 1 jour

Les métriques en chaîne prennent en charge les perspectives haussières des prix.

Les données selon la mesure quotidienne des adresses actives de Santiment montrent qu’entre le 14 et le 19 février, 167 adresses nouvelles ou uniques ont été créées pour le RNDR, passant de 1 141 à 1 308. Cela indique une interaction croissante avec la foule, ce qui est optimiste.

Cependant, les mesures de domination sociale et de volume social ont diminué, ce qui est optimiste, selon les analystes de Santiment, qui écrivent : « un nombre dangereusement faible de discussions sur l’actif permet au reste de la cryptomonnaie de monter en flèche », ajoutant : « L’époque où la cryptomonnaie est le plus sujet aux ralentissements, c’est lorsque les altcoins et les sh**coins sont les projets sur lesquels les traders se concentrent activement.

RNDR Santiment : Adresses actives quotidiennes, domination sociale, volume social

Par ailleurs, le volume des transactions a enregistré une hausse significative, passant de 139,63 millions à 265,14 millions entre le 17 et le 19 février. Cela représente une augmentation de près de 90 % en moins de deux jours. En plus de la baisse de l’offre d’échange de 15,58 à 15,48 en deux jours, de moins en moins de commerçants ont tendance à vendre le RNDR, ce qui indique une réduction de la pression de vente à court terme sur l’actif.

Pendant ce temps, la mesure du solde des flux d’échange est négative, ce qui indique que davantage de jetons RNDR sont sortis des bourses qu’y sont entrés, ce qui se traduit par une intention de vente réduite.

RNDR Santiment : Volume, Bilan des flux d’échanges, Offre sur les bourses

D’un autre côté, si les traders commencent à tirer profit des gains de 50 %, le prix du Render pourrait baisser, retraçant probablement le niveau de Fibonacci de 78,6 % de 5,4810 $. Dans un cas désastreux, la crise pourrait envoyer la pièce cryptomonnaie AI au niveau de Fibonacci de 61,8 % de 4,7330 $, soit près de 25 % en dessous des niveaux actuels. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau invalideraient la thèse haussière, envoyant probablement le RNDR au niveau de Fibonacci de 50 % à 4,2070 $.

