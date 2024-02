Le prix du Bitcoin devrait baisser de 10 % alors que les marchés américains commémorent la Journée des présidents | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’est consolidé sous le barrage routier de 52 768 $ pendant près d’une semaine, dans un contexte d’épuisement de l’élan des acheteurs.

Le BTC pourrait chuter de 10 % jusqu’au niveau de Fibonacci le plus critique, 61,8 % à 47 445 $, un formidable blocus entre le 8 et le 12 janvier.

L’invalidation de la thèse baissière se produira si le prix enregistre un nouveau sommet local au-dessus du plus haut de la fourchette de 52 816 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) s’enroule vers un biais directionnel après une consolidation d’une semaine. Le roi de la crypto-monnaie a été confronté à un formidable blocage à 52 768 $, le bord de sa fourchette de marché de 2024 étant descendu à 38 835 $.

Le marché du Bitcoin s’apaise alors que les États-Unis commémorent la Journée des présidents

La Journée des Présidents, qui célèbre l’anniversaire du premier président George Washington, donne congé à de nombreux Américains le 19 février. Il est considéré comme le premier dirigeant d’une nouvelle république, et non comme un tyran.

La célébration est devenue une aubaine pour le consumérisme, certains États en faisant un jour férié. L’anniversaire réel est le 22 février, mais le Congrès a voté pour déplacer ce jour férié au lundi. Ce faisant, les législateurs ont noté des avantages évidents pour l’économie, notamment une augmentation des ventes au détail et des voyages pendant les week-ends de trois jours.

La fête familièrement connue sous le nom de Journée des Présidents ne célèbre officiellement que l’anniversaire de George Washington. L’histoire de la façon dont ce week-end est devenu un week-end de trois jours est imprégnée de calendriers différents, de ponctuations incohérentes, de problèmes de travail et, bien sûr, de politique.https://t.co/RQxztUZesg – Le New York Times (@nytimes) 19 février 2024

Prédictions du prix du Bitcoin au milieu de l’accalmie de la Journée des Présidents

Après une semaine de consolidation, le prix du Bitcoin devrait baisser, car les marchés ont tendance à ne pas attendre aussi longtemps. L’indice de force relative (RSI) à 78 montre également que le BTC est déjà suracheté. Ce statut précipite souvent un repli.

De plus, le ratio SOPR (Spent Output Profit Ratio) actuel du prix Bitcoin indique une correction possible. En effet, il a augmenté au-dessus de 1 en tant que moyenne mobile simple (SMA) sur 30 jours. Pour le profane, ce ratio suggère que les détenteurs de BTC qui disposent de bénéfices non réalisés aux prix actuels du Bitcoin pourraient bientôt encaisser leurs gains.

Avec la possibilité d’une correction comme le suggèrent les indicateurs RSI et SOPR, les investisseurs ne devraient pas succomber à la peur de rater quelque chose (FOMO) après une flambée spectaculaire du prix du Bitcoin. Au lieu de cela, ils devraient envisager d’attendre que le taux SOPR tombe en dessous de 1 avant de pouvoir entrer sur le marché.

Si les vendeurs appuient sur la gâchette, le prix du Bitcoin pourrait chuter de 5 % jusqu’au niveau de Fibonacci de 78,6 %, ou dans un cas désastreux, retracer le niveau de Fibonacci de 61,8 % de 47 445 $, qui a empêché le potentiel de hausse du BTC entre le 8 et le 12 janvier.

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre également des barres d’histogramme qui s’estompent, suggérant un cycle haussier en déclin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les traders renforcent leur emprise sur BTC, le prix du Bitcoin pourrait s’étendre vers le nord, brisant le barrage routier de 52 768 $ pour enregistrer un nouveau sommet local. Un plus haut au-dessus de ce niveau invaliderait la thèse baissière, mettant en évidence 55 000 $. Dans un cas très haussier, les gains pourraient s’extrapoler jusqu’au niveau psychologique de 60 000 $, soit 15 % au-dessus des niveaux actuels.

