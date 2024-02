Whipsaw au-dessus de la résistance de la ligne de tendance pour le XRP/USD ? | Cryptomonnaie

Avec la récente hausse de la plupart des principales paires de crypto-monnaies, il semble tout à fait approprié d’examiner l’évolution technique des prix de Ripple par rapport au dollar américain (XRP/USD).

Après un repli depuis le plus bas de 0,4856 $ début février (hors support à 0,4946 $), les acheteurs et les vendeurs s’affrontent sous la résistance de la ligne de tendance (prolongée depuis le plus haut de 0,7488 $) depuis le 15 février. Bien que cette ligne de tendance ait attiré des ventes, elle n’a rien d’extraordinaire.

Résistance clé au-dessus de la résistance de la ligne de tendance

Par conséquent, en conjonction avec le fait que la paire est dans une tendance à la baisse depuis fin 2023 et qu’une zone de résistance entre 0,5999 $ et 0,5846 $ se situe juste au-dessus de la résistance de la ligne de tendance (abrite également un cluster de Fibonacci autour de 0,5903 $), une scie sauteuse (certains peuvent également faire référence à ceci comme un stop run) à travers la résistance de la ligne de tendance est un scénario potentiel dont il faut être conscient.

La plupart des traders savent que la réponse baissière de la résistance de la ligne de tendance du 15 février a incité les traders à localiser les ordres stop-loss de protection (stops d’achat) au nord de la résistance de la ligne de tendance. Il est difficile d’estimer la distance au nord, mais étant donné que nous travaillons avec le calendrier quotidien, une zone d’arrêt se situerait probablement dans les limites de la zone de résistance mentionnée ci-dessus entre 0,5999 $ et 0,5846 $.

Arrêter de courir ?

Ainsi, l’idée ici est que, bien qu’une réaction ait été observée à la résistance de la ligne de tendance, les vendeurs n’ont pas réussi à maintenir le prix au-dessus de 0,5400 $. En tant que tel, comme le montre le graphique, un coup de fouet à travers la résistance de la ligne de tendance dans les murs de la zone de résistance pourrait se produire et fournir suffisamment de jus technique pour encourager la vente dans la liquidité buy-stop au-dessus de la résistance de la ligne de tendance.

