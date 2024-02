Les sorties GBTC de Grayscale atteignent 7 milliards de dollars, mais les données montrent qu’elles ralentissent | Cryptomonnaie

Le gestionnaire d’actifs cryptomonnaies Grayscale a continué de constater un ralentissement des sorties de son ETF Bitcoin spot – bien que les observateurs estiment qu’il y a encore place à une nouvelle hémorragie.

Selon les données de Bianco Research et Farside, la sortie totale de fonds du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) depuis sa conversion en un ETF Spot Bitcoin (BTC 52 329 $) a atteint 7 milliards de dollars le 16 février. ralenti considérablement, les observateurs, dont le président du magasin ETF, Nate Geraci, affirment que l’hémorragie n’est peut-être pas terminée.

GBTC a enregistré des sorties de 7 milliards de dollars au cours des 5 dernières semaines… Quel tableau. Les sorties ralentissent clairement. Intéressé de voir ce qui se passe à l’avenir. Play for Grayscale IMO consiste à lancer un « mini-GBTC » (un ETF spot bitcoin à des frais nettement inférieurs). SPDR l’a fait avec GLD et GLDM. via @biancoresearch pic.twitter.com/NrZnqzUiAi -Nate Geraci (@NateGeraci) 19 février 2024

Alors que janvier a vu la plus grande partie de l’exode, avec 5,64 milliards de dollars sortant du GBTC à la fin du mois, février n’a vu jusqu’à présent que 1,37 milliard de dollars de sorties.

Dans un article du 18 février sur X, le fondateur de Bianco Research et ancien analyste et commentateur de Wall Street, Jim Bianco, estime qu’une grande partie des sorties de fonds est due au rééquilibrage de leurs portefeuilles par les investisseurs et à la transition vers les ETF Bitcoin au comptant avec des frais inférieurs.

Il a ajouté que le nouveau lot d’ETF a réduit leurs frais entre 0 et 12 points de base, alors que Grayscale facture toujours 150 points de base.

Bianco a avancé une autre raison pour expliquer la sortie continue du GBTC : le fonds s’est négocié à un rabais substantiel par rapport au prix du marché du BTC – une remise d’environ 44 % par rapport au Bitcoin – lorsque BlackRock a déposé son ETF au comptant en juin 2023.

« Beaucoup d’argent afflue vers le BTC » bon marché « », a-t-il déclaré, ajoutant :

Quand cela [Grayscale] convertis en ETF le 11 janvier 2024, ils ont commencé à clôturer cette transaction de « type d’arbitrage » à mesure que leurs objectifs étaient atteints.

Prix ​​de l’actif GBTC et prime/décote de la valeur liquidative. Source : Recherche Bianco

Pendant ce temps, Geraci estime qu’il est encore tôt et que « l’hémorragie des actifs va se poursuivre ».

Ils peuvent avoir des actifs réduits d’environ 90 % tout en gagnant plus que tous les autres émetteurs réunis.

Il pense également que Grayscale pourrait ensuite lancer un « mini-GBTC », un nouveau ETF Bitcoin au comptant distinct à des frais nettement inférieurs.

De nouvelles hémorragies pourraient également survenir après qu’un juge a récemment signé une ordonnance autorisant le prêteur de crypto-monnaie en faillite Genesis à vendre une partie de ses investissements dans Grayscale.

Selon des documents judiciaires, Genesis détenait pour environ 1,6 milliard de dollars d’actions dans GBTC, Grayscale Ethereum Trust et Grayscale Ethereum Classic Trust.



