Les prix ARKM et WLD rebondissent à deux chiffres, les pièces IA de Sam Altman en mouvement | Cryptomonnaie

Les prix ARKM et WLD ont augmenté respectivement de près de 19 % et 24 % lundi.

Sam Altman d’OpenAI est associé aux deux jetons, la sortie de Sora a probablement catalysé les gains en jetons AI.

Arkham a récemment découvert près de 98 % des avoirs Bitcoin de MicroStrategy, soit 186 000 BTC.

Le jeton ARKM d’Arkham Intelligence, soutenu par Sam Altman, a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs, aux côtés du projet d’OpenAI, le WLD de WorldCoin.

Les deux pièces Altman se rallient à mesure que le récit des jetons d’intelligence artificielle (IA) prend de l’ampleur.

Les prix ARKM et WLD génèrent des gains quotidiens massifs pour les détenteurs

Le dévoilement par OpenAI de son outil de génération de texte en vidéo a alimenté le récit des jetons d’IA dans la cryptomonnaie. Les vidéos de Sora ont inondé les plateformes de médias sociaux comme X et catalysé le battage médiatique des actifs crypto-IA.

Le PDG d’OpenAI, Altman, est lié aux projets WLD et ARKM. Alors que l’organisation mère de WorldCoin est dirigée par Altman et qu’Arkham Intelligence est soutenue par Sam, ce qui rend les deux actifs, pour ainsi dire, des « pièces Altman ».

ARKM a récemment découvert presque tous les avoirs Bitcoin en chaîne de l’une des plus grandes sociétés publiques de portefeuille BTC, MicroStrategy. Cette évolution a probablement alimenté les gains d’ARKM.

Les prix ARKM et WLD rebondissent à deux chiffres

Le prix de l’ARKM a grimpé de près de 19 % du jour au lendemain et a atteint 1,2376 $ le lundi 19 février. Le prix de l’ARKM devrait continuer de rebondir vers l’objectif de 2 $ car deux indicateurs techniques, l’oscillateur génial (AO) et la convergence/divergence moyenne mobile (MACD) soutiennent le tendance haussière et signale une dynamique positive dans le jeton AI.

Le prix du WLD a grimpé de 24 % sur la période quotidienne et le jeton AI pourrait atteindre son objectif de 8 $ dans la tendance haussière actuelle. Le prix WLD est de 7,330 $ au moment de la rédaction.

