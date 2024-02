Arbitrum s’approprie la part du lion du volume des transactions sur produits dérivés, le prix de l’ARB devrait revoir son sommet de 2024 | Cryptomonnaie

Arbitrum représente près de 36 % du volume des transactions du protocole de dérivés multi-chaînes.

Arbitrum domine les 20 principaux protocoles de produits dérivés, établissant un sommet hebdomadaire historique entre le 11 et le 17 février.

Le prix de l’ARB a généré des gains de près de 3 % au cours de la semaine dernière et de près de 2 % sur la journée.

Arbitrum a capturé une grande partie du volume des transactions sur produits dérivés, selon les données du tracker de renseignement DeFi DeFiLlama. Au cours de la semaine dernière, Arbitrum a dominé les autres protocoles de produits dérivés avec un volume d’échanges de 15,44 milliards de dollars.

Arbitrum domine le volume des transactions DeFi, susceptible de catalyser les gains de l’ARB

Les données de DeFiLlama montrent qu’Arbitrum a capturé la plus grande part du volume de transactions de 40,9 milliards de dollars des protocoles de dérivés multi-chaînes. Alors que les concurrents Ethereum, dYdX et Solana représentaient respectivement 24,04 %, 17,30 % et 8,73 %.

La hausse de la part d’Ethereum a été largement tirée par Aevo, une plateforme de trading de produits dérivés. Arbitrum a représenté 15,44 milliards de dollars de volume de transactions sur produits dérivés au cours de la semaine du 11 et 17 février.

Volume des échanges DeFi. Source : DeFiLlama

Le volume des échanges de produits dérivés d’Arbitrum a augmenté de manière constante tout au long de 2024, comme le montre le graphique ci-dessous.

Volume des transactions sur produits dérivés sur Arbitrum

Le prix de l’ARB a augmenté de 2 $ dimanche. Le jeton est susceptible d’atteindre son sommet de 2,42 $ en 2024. L’ARB a rapporté près de 3 % de gains aux détenteurs la semaine dernière. Si le prix de l’ARB poursuit sa tendance haussière, il pourrait atteindre son sommet de 2024 et cibler le niveau de 3 $.

