SEI se lance dans l’IA décentralisée avec Nimble, le prix SEI est prêt à rebondir | Cryptomonnaie

Nimble a annoncé un partenariat avec SEI, apportant l’IA décentralisée à l’écosystème des développeurs SEI.

La nouvelle compatibilité Ethereum Virtual Machine de SEI, combinée à Nimble, complétera un écosystème pour servir et former des modèles d’IA.

Le prix du SEI a grimpé de près de 2 % dimanche, à 0,9197 $.

SEI et Nimble se sont associés pour créer un écosystème permettant de servir et de former des modèles d’IA pour les développeurs et les projets. Le récit de l’IA gagne du terrain dans le domaine de la cryptomonnaie et cette annonce a probablement catalysé la hausse du prix du SEI.

Les développeurs SEI bénéficieront d’un récent partenariat

SEI, un écosystème blockchain axé sur le commerce, a accueilli un protocole d’IA décentralisé Nimble dans son écosystème, par le biais d’un partenariat. Fonctionnalité récemment ajoutée par SEI, sa compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) devrait préparer l’écosystème du projet à servir et à former des modèles d’IA.

Nimble Network est un projet axé sur la décentralisation, la formation et l’inférence des modèles d’IA. Le partenariat avec SEI offre des opportunités pour alimenter l’IA composable et la former dans l’écosystème de SEI.

L’IA permettra les cas d’utilisation réels de SEI, comme SocialFi, DeFi, qui nécessitent une infrastructure évolutive et aideront les projets à être expédiés plus rapidement. Les développeurs peuvent créer des dApp alimentées par l’IA et introduire un ensemble complet d’applications au bénéfice à la fois des protocoles et des utilisateurs.

Le prix du SEI reprend sa hausse vers le plus haut de 2024

Le prix du SEI a repris son rallye vers son sommet de 2024 de 1,03 $. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du SEI est de 0,9197 $, en hausse de près de 2 % sur la journée. Au cours de la semaine dernière, SEI a généré des gains de près de 34 % pour ses détenteurs.

Graphique SEI/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement de Fibonacci de 50 % du rallye du SEI, à 0,7917 $, jusqu’au sommet de 2024 pourrait invalider la thèse haussière et entraîner une correction à 0,7349 $.

