Les baleines Bitcoin atteignent un pic d’activité sur 20 mois alors que le prix du BTC se maintient au-dessus de 51 000 $ | Cryptomonnaie

Les baleines Bitcoin ont montré leur plus haut niveau d’activité en 20 mois, s’engageant dans une accumulation.

Les portefeuilles Bitcoin détenant entre 1 000 et 10 000 BTC ont ajouté 12,95 milliards de dollars d’actifs en 2024.

Le prix du BTC a légèrement baissé samedi, Bitcoin s’échangeant à 51 631 $.

Le prix du Bitcoin s’est maintenu au-dessus de la barre des 51 000 $ après une tendance haussière d’une semaine. Le rallye du Bitcoin a catalysé l’accumulation de baleines dans différentes cohortes, soutenant les hausses de prix du BTC.

Les baleines Bitcoin accumulent des milliards de dollars en BTC en 2024

Les données du tracker de renseignement en chaîne Santiment révèlent que les baleines se sont engagées dans le niveau d’activité le plus élevé jamais vu en 20 mois. Les grands investisseurs en portefeuille sont indépendants des afflux massifs vers l’ETF Bitcoin et il y a eu un changement significatif dans l’offre de Bitcoin détenue par différentes cohortes de baleines.

Les baleines Bitcoin détenant entre 1 000 et 10 000 BTC dans leur portefeuille ont ajouté 12,95 milliards de dollars d’actifs en 2024. La cohorte détenant entre 100 et 1 000 BTC dans leur portefeuille a perdu ses avoirs de 7,89 milliards de dollars.

Activité et accumulation des baleines Bitcoin. Source : Santiment

Avec le rallye du Bitcoin au-delà du niveau de 52 000 $ au cours des cinq derniers jours, il y a eu une augmentation des transactions de baleines évaluées à 100 000 $ et plus, comme le montre Santiment. Cette mesure a atteint son plus haut niveau depuis juin 2022. Ces mesures soutiennent la thèse selon laquelle la récente évolution des prix du Bitcoin a suscité l’intérêt des acteurs du marché cette semaine.

Le prix du Bitcoin a légèrement baissé samedi après une semaine de rallye. Le prix du BTC s’est maintenu au-dessus du niveau de 51,000 $. BTC est susceptible de rebondir vers son précédent sommet historique de 69 004 $.

