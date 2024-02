La course aux ETF Ethereum s’intensifie avec ARK/21Shares et les documents révisés de VanEck | Cryptomonnaie

VanEck a soumis un dépôt S-1A révisé et ARK/21Shares a déposé un nouveau 19b-4 pour ses ETF Spot Ethereum.

L’ETF Spot Ethereum sera probablement approuvé par la SEC américaine d’ici mai 2024.

Le prix de l’Ethereum a atteint samedi son sommet de 2024 à 2 867,65 $, se rapprochant de son objectif de 3 000 $.

L’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) de l’ETF Spot Bitcoin a introduit un grand volume de capital institutionnel dans l’actif et a alimenté les gains du BTC, le poussant à un nouveau sommet sur deux ans.

Les acteurs du marché s’attendent à un événement similaire pour Ethereum et l’anticipation autour de l’approbation de l’ETF Spot Ethereum par le régulateur financier américain s’est accrue.

Les candidats à l’Ethereum ETF modifient leurs dépôts

Les candidats à l’ETF Spot Ethereum, VanEck et ARK/21Shares, ont modifié leurs dépôts pour le produit négocié en bourse. Le récent tweet de l’analyste de Bloomberg ETF, James Seyffart, sur X révèle que VanEck a soumis un dossier S-1A révisé pour son ETF Spot Ethereum, et ARK/21Shares a également soumis un nouveau dossier 19b-4 et une série de nouvelles analyses pour son ETF Spot Ethereum.

Un rapport de Bloomberg du 30 janvier indique que Standard Chartered est convaincu que la SEC américaine autorisera les fonds négociés en bourse à détenir la crypto-monnaie Ethereum, dès mai 2024. La banque a partagé sa prédiction dans un rapport de recherche mardi. Standard Chartered estime que les gestionnaires d’actifs seront les premiers à se heurter au délai final.

Les experts s’attendent à ce que le prix de l’Ethereum atteigne un sommet de 4 000 $ d’ici la date d’approbation prévue.

Le prix de l’Ethereum rebondit probablement à 3 000 $ dans les semaines à venir

Le prix de l’Ethereum est actuellement dans une tendance à la hausse. Le prix des ETH a dépassé les résistances clés de 2 000 $, 2 500 $ et 2 687 $. Ethereum s’échange à 2 783 $ samedi. Le prix de l’Ethereum a atteint jeudi son sommet de 2024 à 2 867 $. L’altcoin devrait rebondir vers son objectif de 3 000 $ dans les semaines à venir.

Les barres vertes sur l’Awesome Oscillator (AO) et la convergence/divergence moyenne mobile (MACD) suggèrent que la tendance haussière est en place et qu’il y a une dynamique positive.

Le prix de l’Ethereum devrait continuer à augmenter.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Si le prix de l’Ethereum voit un bougie quotidenne clôturer en dessous du niveau de 2 687 $, une forte baisse jusqu’au support à 2 500 $ est probable.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :