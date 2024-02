Prédictions de prix Bitcoin : cinq facteurs possibles qui pourraient amener le BTC à un niveau record en six mois | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a tenté à plusieurs reprises de franchir le canal parallèle ascendant.

La tendance intermédiaire reste haussière malgré le risque d’une correction suite à l’épuisement des acheteurs.

BTC pourrait offrir aux investisseurs marginalisés une opportunité d’achat avant la prochaine étape.

Bitcoin (BTC) continue d’enregistrer des sommets plus élevés, aboutissant à une forte tendance haussière. Ces perspectives haussières amènent un analyste à spéculer sur un nouveau sommet historique, citant cinq récits qui pourraient guider le roi de la cryptomonnaie vers un nouveau prix record.

Bitcoin enregistrera un nouvel ATH avant fin 2024

Il y a de grandes chances que le prix du Bitcoin puisse bientôt atteindre un nouveau sommet historique, selon Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez l’outil d’agrégation en chaîne IntoTheBlock. Plus précisément, l’outil estime à 85 % les chances que le roi de la crypto-monnaie enregistre un nouveau pic en six mois, c’est-à-dire d’ici août.

IntoTheBlock attribue la hausse attendue du prix du BTC à une dynamique haussière accrue, attribuant l’ambition à cinq thèmes clés. Il s’agit de la réduction de moitié, des fonds négociés en bourse (ETF), de l’assouplissement des politiques monétaires, des élections américaines et des bons du Trésor institutionnels.

La réduction de moitié aura lieu dans à peine onze semaines et verra les récompenses des mineurs réduites de moitié. L’événement devrait donner le coup d’envoi du prochain cycle haussier.

Les ETF sont la manie actuelle du marché et continuent de stimuler le marché des cryptomonnaies. Le produit d’investissement continue d’enregistrer une demande croissante avec plus de 4 milliards de dollars de nouveaux flux signalés au cours du premier mois après l’approbation historique et le lancement ultérieur des produits spot Bitcoin ETF aux États-Unis.

Le thème de l’assouplissement des politiques monétaires par la Réserve fédérale fait suite à la baisse des taux d’inflation. En réponse, on espère que la Fed pourrait baisser les taux d’intérêt, ce qui aurait pour effet d’augmenter la liquidité du marché. Cela serait bénéfique pour les actifs à risque tels que le Bitcoin et les actions.

Les États-Unis organiseront les élections de 2024 en novembre avec la possibilité qu’une administration républicaine inspire le marché de la cryptomonnaie au milieu des spéculations des dirigeants pro-crypto.

En ce qui concerne les trésoreries institutionnelles, des régions comme l’Asie et l’Amérique du Sud continuent de bénéficier de la légitimation du Bitcoin. Les trésoreries d’entreprise et l’accessibilité aux ETF pourraient permettre au marché américain de bénéficier du même privilège, favorisant ainsi la croissance de l’industrie de la cryptomonnaie.

Prédictions du prix du Bitcoin

Mesuré à partir d’une fourchette de marché comprise entre le plus bas du 23 janvier de 38 835 $ et le plus haut du 15 février de 52 816 $, le prix du Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 49 753 $. Il y a de fortes chances que BTC teste ce niveau de retracement bientôt après un repli, car BTC est suracheté. Cela se voit dans la position de l’indice de force relative (RSI) à 81.

Dans un cas désastreux, le prix du Bitcoin pourrait prolonger la chute jusqu’au niveau de Fibonacci le plus critique de 61,8 % à 47 420 $, ou pire, étendre sa baisse jusqu’au niveau de Fibonacci de 50 % à 45 780 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

À l’inverse, étant donné que les traders BTC sont toujours sur le marché, comme en témoignent les barres vertes de l’histogramme en territoire positif, le prix du Bitcoin pourrait briser la limite supérieure du canal. Cela pourrait ouvrir la voie à une extension à 55 000 $, ou dans un contexte très haussier, à une incursion supplémentaire jusqu’au niveau psychologique de 60 000 $.

FAQ sur les prix des crypto-monnaies

Les lancements de jetons comme le largage ARB d’Arbitrum et Optimism OP influencent la demande et l’adoption parmi les acteurs du marché. Les cotations sur les bourses cryptomonnaies renforcent la liquidité d’un actif et ajoutent de nouveaux participants au réseau d’un actif. C’est généralement optimiste pour un actif numérique.

Un piratage est un événement au cours duquel un attaquant capture un grand volume d’actifs à partir d’un pont DeFi ou d’un portefeuille chaud d’une bourse ou de toute autre plateforme de cryptomonnaie via des exploits, des bugs ou d’autres méthodes. L’exploiteur transfère ensuite ces jetons hors des plateformes d’échange pour finalement vendre ou échanger les actifs contre d’autres crypto-monnaies ou pièces stables. De tels événements impliquent souvent une panique massive déclenchant une vente massive des actifs concernés.

Les événements macroéconomiques tels que la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt influencent les actifs à risque comme le Bitcoin, principalement par leur impact direct sur le dollar américain. Une augmentation des taux d’intérêt influence généralement négativement les prix du Bitcoin et de l’altcoin, et vice versa. Si l’indice du dollar américain baisse, les actifs à risque et l’effet de levier associé pour le trading deviennent moins chers, ce qui entraîne une hausse des prix des cryptomonnaies.

Les réductions de moitié sont généralement considérées comme des événements haussiers, car elles réduisent de moitié la récompense globale pour les mineurs, limitant ainsi l’offre de l’actif. À demande constante, si l’offre diminue, le prix de l’actif grimpe. Cela a été observé dans Bitcoin et Litecoin.

