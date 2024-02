Les perspectives haussières du prix du Bitcoin inspirent la prédiction de 85 % d’IntoTheBlock pour le BTC à un nouvel ATH d’ici août | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) est en tête à mesure que les altcoins suivent, maintenant une perspective globalement haussière avec une série prononcée de hauts et de bas plus élevés depuis le 22 janvier.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les Altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie en dehors du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

Bitcoin pourrait enregistrer un nouveau record historique d’ici août, IntoTheBlock

Il y a de grandes chances que le prix du Bitcoin puisse bientôt atteindre un nouveau sommet historique, selon Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez l’outil d’agrégation en chaîne IntoTheBlock. Plus précisément, l’outil estime à 85 % les chances que le roi de la crypto-monnaie enregistre un nouveau pic en six mois, c’est-à-dire d’ici août.

IntoTheBlock attribue la hausse attendue du prix du BTC à une dynamique haussière accrue, attribuant l’ambition à cinq thèmes clés. Il s’agit de la réduction de moitié, des fonds négociés en bourse (ETF), de l’assouplissement des politiques monétaires, des élections américaines et des bons du Trésor institutionnels.

La réduction de moitié aura lieu dans à peine onze semaines et verra les récompenses des mineurs réduites de moitié. L’événement devrait donner le coup d’envoi du prochain cycle haussier.

Les ETF sont la manie actuelle du marché et continuent de stimuler le marché des cryptomonnaies. Le produit d’investissement continue d’enregistrer une demande croissante avec plus de 4 milliards de dollars de nouveaux flux signalés au cours du premier mois après l’approbation historique et le lancement ultérieur des produits spot Bitcoin ETF aux États-Unis.

Le thème de l’assouplissement des politiques monétaires par la Réserve fédérale fait suite à la baisse des taux d’inflation. En réponse, on espère que la Fed pourrait baisser les taux d’intérêt, ce qui aurait pour effet d’augmenter la liquidité du marché. Cela serait bénéfique pour les actifs à risque tels que le Bitcoin et les actions.

Les États-Unis organiseront les élections de 2024 en novembre avec la possibilité qu’une administration républicaine inspire le marché de la cryptomonnaie au milieu des spéculations des dirigeants pro-crypto.

En ce qui concerne les trésoreries institutionnelles, des régions comme l’Asie et l’Amérique du Sud continuent de bénéficier de la légitimation du Bitcoin. Les trésoreries d’entreprise et l’accessibilité aux ETF pourraient permettre au marché américain de bénéficier du même privilège, favorisant ainsi la croissance de l’industrie de la cryptomonnaie.

Prédictions du prix du Bitcoin

Mesuré à partir d’une fourchette de marché comprise entre le plus bas du 23 janvier de 38 835 $ et le plus haut du 15 février de 52 816 $, le prix du Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 49 753 $. Il y a de fortes chances que BTC teste ce niveau de retracement bientôt après un repli, car BTC est suracheté. Cela se voit dans la position de l’indice de force relative (RSI) à 81.

Dans un cas désastreux, le prix du Bitcoin pourrait prolonger la chute jusqu’au niveau de Fibonacci le plus critique de 61,8 % à 47 420 $, ou pire, étendre sa baisse jusqu’au niveau de Fibonacci de 50 % à 45 780 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

À l’inverse, étant donné que les traders BTC sont toujours sur le marché, comme en témoignent les barres vertes de l’histogramme en territoire positif, le prix du Bitcoin pourrait briser la limite supérieure du canal. Cela pourrait ouvrir la voie à une extension à 55 000 $, ou dans un contexte très haussier, à une incursion supplémentaire jusqu’au niveau psychologique de 60 000 $.

