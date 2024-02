Prédiction de prix des crypto-monnaies : Cryptos, Altcoins et Bitcoin – American Wrap16 février | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de mener le marché vers le nord, les prix de l’Ethereum (ETH) et du Ripple (XRP) suivant la tendance intermédiaire. Cependant, comme la crypto-monnaie suprême est confrontée à un formidable blocus, le marché pourrait se corriger peu de temps avant la prochaine hausse. Les faibles volumes de transactions caractéristiques des week-ends sont un facteur à prendre en compte, et la volatilité est susceptible d’augmenter au cours des deux prochains jours.

Au milieu d’un marché haussier des crypto-monnaies, avec Bitcoin oscillant autour de 52 000 $ et Ethereum à 2 800 $, l’optimisme est également élevé pour les autres monnaies alternatives. Mike Ermolaev, analyste de marché régulier pour Netcost-Security, souligne qu’il s’agit d’un moment privilégié pour les investisseurs, soulignant les 5 jetons à la croissance la plus rapide au milieu d’une résurgence de l’altcoin. Avec une capitalisation boursière globale dépassant 1 900 milliards de dollars et une confiance des investisseurs en hausse, ces pièces représentent les opportunités les plus prometteuses de rendements substantiels au cours de la tendance haussière actuelle.

Bitcoin (BTC) a bondi de plus de 35 % pour atteindre plus de 52 000 $ depuis le 23 janvier, ce qui est conforme à sa réputation de gains à deux chiffres en quelques semaines. Le dernier mouvement se démarque cependant car il s’est matérialisé parallèlement à la résurgence de l’indice du dollar américain (DXY) et des rendements du Trésor.

