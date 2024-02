Les bénéfices du Bitcoin tournent vers INJ, RPL, PLA, STPT, BAT et les altcoins voient une augmentation des transactions de baleines | Cryptomonnaie

La hausse du prix du Bitcoin au-delà de 52 000 $ pousse 94 % des détenteurs de BTC vers la rentabilité.

Les bénéfices du Bitcoin se transforment probablement en altcoins comme INJ, RPL, PLA, STPT et BAT, ces jetons ont noté une augmentation des transactions de baleines.

Une hausse des transactions de baleines évaluées à 100 000 $ précède généralement un rallye vers le sommet local d’un actif.

Le prix du Bitcoin a atteint un sommet sur deux ans de 52 816 $ le jeudi 15 février. La flambée massive du prix du BTC a catalysé les gains des altcoins. Les analystes de la chaîne de Santiment estiment que les bénéfices du Bitcoin se sont transformés en altcoins, ce qui a entraîné une augmentation de l’activité des baleines.

Les altcoins voient une augmentation de l’activité des baleines

Les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment révèlent une augmentation des transactions à gros volume, évaluées à 100 000 $ et plus, dans des altcoins comme Injective (INJ), Rocket Pool (RPL), PlayDapp (PLA), STP (STPT) et Basic Attention Token (BAT). ).

Ces protocoles ont noté des niveaux élevés de transactions de baleines entre le 7 et le 13 février, comme le montre le graphique Santiment ci-dessous.

Les Altcoins voient une augmentation de l’activité des baleines. Source : Santiment

Les graphiques de sentiment révèlent que dans le cas d’INJ et de BAT, une augmentation des transferts de gros volumes par les baleines précède la hausse des prix des actifs. Si la tendance se répète, l’intérêt des baleines pourrait catalyser les gains pour ces deux altcoins.

Transactions INJ Whale d’une valeur de 100 000 $ et plus. Source : Santiment

Transactions BAT Whale évaluées à 100 000 $ et plus. Source : Santiment

Avec un prix Bitcoin de 51 836 $ vendredi, près de 95 % des détenteurs de BTC sont rentables, selon les données d’IntoTheBlock. Un petit pourcentage, 4,15 % des détenteurs de BTC, sont actuellement assis sur des pertes non réalisées, selon le graphique ci-dessous.

Il est donc probable que davantage de bénéfices tirés du Bitcoin se transformeront en altcoins dans les semaines à venir, faisant des altcoins avec des transactions à gros volume un premier choix pour les traders.

Global In/Out of the Money. Source : Dans le bloc

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :